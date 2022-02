Dit lees je in AutoWeek 8

AutoWeek 8 ligt vanaf woensdag in de winkel of valt deze week op je deurmat. In dit nummer gaan we weer alle kanten op. Zo is er een triotest tussen drie compacte cross-overs, rijden we met de nieuwe Lamborghini Countach en ook met de nieuwe Opel Astra.

Om te beginnen zetten we deze week drie 'pioniers' naast elkaar. De Nissan Juke wordt terecht gezien als de auto die de compacte cross-over op de kaart zette. De eerste in zijn soort was hij echter niet, want de stamboom van de Suzuki S-Cross begint vier jaar eerder. In een stevig herziene vorm mag hij laten zien of de voorsprong behouden is gebleven, samen met een Juke en ‘trendvolger’ Opel Crossland.

Een auto die al veel langer een onmisbaar lid van het Nederlandse wagenpark is, is de Opel Astra. De gloednieuwe L-generatie is er nu en die is op tal van fronten heel anders dan zijn voorgangers, al zijn er subtiele hints naar vervlogen tijden. Jan Lemkes ging ermee op pad om te ontdekken hoe de eerste onder PSA ontstane Astra zich profileert.

Meer nieuws uit Duitsland? Jazeker. Wat te denken van de Volkswagen ID Buzz. Daarmee herleeft eindelijk de T1, na een enorm lange periode waarin we telkens retro conceptbusjes voorgeschoteld kregen. Frank Jacobs kon er alvast mee rijden, ook al moet de ID Buzz nog onthuld worden.

Voor een duurtestreportage gingen we op pad met 'onze' Nissan Qashqai. De winterbanden die eronder zitten hebben hun waarde hier in Nederland nog nauwelijks kunnen bewijzen. De kans dat ze in de Franse Alpen op de proef worden gesteld, is aanzienlijk groter. Dat zou je denken, tenminste. We gaan sowieso die kant op.

Vorig jaar haalde Lamborghini de befaamde naam Countach uit de mottenballen en plakte die op een flink vertimmerde Aventador. We zijn natuurlijk reuze benieuwd hoe de nieuwe Countach in het echt is, maar vooral ook of de auto de iconische naam wel waard is. Hoog tijd dus voor een vergelijking met het 'echte werk'.

In de occasionhoek van ons magazine is het ook een lekker divers gebeuren deze week. Zo hebben we onder meer een Ford Focus Wagon ST op de rollenbank. Misschien niet de eerste auto waaraan je denkt als je het hebt over snelle stationwagons. Eens kijken wat er gebeurt als die zijn spierballen laat rollen voor een ritje op de rollenbank.

Vanzelfsprekend mag er ook weer een goed gebruikte auto bewijzen wat er nog aan leven in zit in Klokje Rond. Deze keer is dat een Fiat Bravo met dik 370.000 km achter de rug. Als je bedenkt hoe weinig Fiats Bravo er zijn verkocht, is het nog opvallend hoe vaak je hem in het verkeer ziet. Dat zegt wel iets over de duurzaamheid van dit model. Kan dit exemplaar dat bewijzen?

Tenslotte hebben we weer een elektrische auto te gast in onze nieuwe rubriek Accudegradatie. Deze keer een BMW i3 uit 2013 met de 60 Ah-accu. De kleinste dus. We onderzoeken wat er van zijn bescheiden actieradius over is gebleven na ruim acht jaar trouwe dienst.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.