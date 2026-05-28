Bandenfabrikant Michelin schrapt tot 1500 banen in Frankrijk

De Franse bandenfabrikant Michelin is van plan de komende drie jaar tot 1500 banen te schrappen in Frankrijk. Daarmee wil het bedrijf de kosten verminderen en de organisatie vereenvoudigen.

In een bericht op zijn website wijst Michelin op "zware economische en regelgevende beperkingen" in Frankrijk. De bandenfabrikant heeft daar naar eigen zeggen last van hoge productiekosten, vooral voor personeel en energie, en "een belastingdruk die tot de hoogste van de geïndustrialiseerde landen behoort".

Een op de drie banen die verdwijnt, zal een industriële baan zijn en de rest ondersteunende functies. Michelin heeft bijna 17.000 werknemers in Frankrijk. Volgens het bedrijf is de banenreductie "uitsluitend gebaseerd op vrijwilligheid en zonder gedwongen ontslagen" en biedt het persoonlijke begeleiding naar ander werk.

Michelin schrapte in 2024 al ruim 1200 banen door twee fabrieken in het westen van Frankrijk te sluiten.