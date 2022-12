Dit lees je in AutoWeek 51/52

Het jaar zit er bijna op en we zwaaien 2022 uit met een extra dikke dubbeleditie van AutoWeek. In nummer 51/52 tref je meer dan gewoonlijk. Zo blikt de redactie terug op het jaar, dromen we over de wedergeboorte van enkele klassiekers en hebben we diverse andere interessante reportages voor je!

Je ziet ze op de foto hierboven al schitteren: in AutoWeek 51/52 gaan we op pad met de Jaguar XJ (X350) en de Mercedes-Benz S-klasse (W220). Topklasse-auto’s uit hun tijd. Toen onbetaalbaar voor gewone stervelingen, nu bereikbaar voor iedereen met een goed voor onderhoud gevulde bankrekening. We halen herinneringen op met een XJ 4.2 en een S500.

Meer topklasse limousines? Jazeker. De plug-in hybride Audi A8 60 TFSIe kreeg bij zijn facelift wat extra vermogen en levert nu 462 pk. Daarmee is hij exact even krachtig als zijn neefje, de Porsche Panamera E-Hybrid. Toch hebben ze totaal andere techniek aan boord. Wie koos hier de beste weg?

Onlangs reisde Jan Lemkes af naar Zuid-Afrika. Niet zomaar natuurlijk, maar om met de aldaar gebouwde gloednieuwe Volkswagen Amarok te gaan rijden. De tweede generatie van de Amarok is niet zo ‘Volkswagen’ als de eerste, want nu wordt de Ford Ranger als basis gebruikt. Is er dan nog wel voldoende onderscheid? We gaan op pad in het geboorteland van dit ‘Bakkie’.

Alleen maar dure of grote auto's in dit nummer? Nee hoor, we zetten ook de op leeftijd rakende Fiat 500X en Hyundai Kona eens naast elkaar. De ‘gewone’ Fiat 500 heeft in de vorm van de elektrische 500e inmiddels een nieuwe jas, maar de in 2014 geïntroduceerde 500X mag nog even door. Fiat trekt een geëlektrificeerde aandrijflijn uit de kast, zodat hij nu de toevoeging ‘Hybrid’ krijgt. Net als de Hyundai Kona Hybrid.

Nog een stap kleiner is onze duurtest-Toyota Aygo X. Die gaat als laatste der Mohikanen verder in het A-segment, de Citroën (C1) en Peugeot (108) haken af. We zetten eens een eerste én tweede generatie Aygo naast onze duurtest-X. Waar zit de vooruitgang?

De BMW M3 van de E46-generatie is weliswaar al regelmatig voorbijgekomen in AutoWeek, maar met die van Emad is iets bijzonders aan de hand. Slechts een handjevol mensen koppelde eerder een DCT-bak van een E92 M3 aan de V10 van een E60 M5. Emad Etemadi paste de combinatie in een E46 M3 en bouwde de auto verder op met zo veel mogelijk BMW-onderdelen. Het resultaat: een waar spektakelstuk.

Meer sportiviteit, zij het wat bescheidener, treffen we in Op de Rollenbank. Bij Erik Robys stroomt een behoorlijke portie Renault-bloed door de aderen en de Belg weet alles van de Alpine A110. Alleen het exacte vermogen kent hij nog niet. Vandaar dat hij zich meldt bij de rollenbank.

