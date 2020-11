Dit lees je in AutoWeek 45

Twee sportieve knallers worden aan de tand gevoeld in AutoWeek 45, te beginnen met de Cupra Leon. Hoewel we Cupra echt als los merk moeten zien, is dat bij de Leon natuurlijk wel wat lastig. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Cupra Formentor gaat het hier om een als Seat bekend model dat als sportieve topversie plots van Cupra is. Uiteraard zijn we wel ontzettend benieuwd wat de nieuwe Spaanse hot hatch in huis heeft! Een andere auto – die ongetwijfeld een veel kleinere groep naar de showroom zal trekken, maar daarom niet minder lekker is – is de Lexus LC 500 Convertible, een vierzits cabriolet met een heerlijke bak vermogen.

Verder is er aandacht voor twee grotere sedans die aan hun tweede levensfase zijn begonnen: de Volvo S90 en de Mercedes-Benz E-klasse. Meer dan ooit schiet Volvo met scherp op de gevestigde Duitse orde, maar of het daarvoor inmiddels genoeg in huis heeft? Cornelis Kit zocht het uit. Een heel aantal treden lager in het automobiele spectrum treffen we een drietal dat dankzij een hybride aandrijflijn helemaal van deze tijd is: de Toyota Yaris, Renault Clio en Honda Jazz. Deels elektrische aandrijving is ook in het B-segment aan een opmars bezig. Is hybride rijden nog altijd iets waarvoor je bij de Japanners aan het beste adres bent?

Net als vorige week moet je het op de occasionpagina's even stellen zonder een Klokje Rond-keuring, maar daar krijg je wederom een prachtig verhaal voor terug. Vorige week was er nog de 'Kloppend Hart' over een Mercedes-Benz 190 met een V12, deze week schittert bovenstaande Ultima Can Am in 'Blits Bezit'. Het is een auto die je gewoon op de openbare weg tegen kunt komen in Nederland, ook al lijkt hij op het circuit meer op zijn plaats. De absolute knaller van AutoWeek 45 zal voor velen toch wel de terugkeer van de 'Barrelbrigade' zijn. In dit nummer onthullen de redacteuren die deze editie meedoen welke auto ze hebben gekozen!

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.