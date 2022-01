Dit lees je in AutoWeek 4

AutoWeek 4 ligt vanaf woensdag in de winkels of valt deze week bij je op de deurmat. In dit nummer onder meer de door velen geliefde Volvo XC40. In de DS 4 E-Tense heeft de Zweed een interessante uitdager gekregen en daarom testen we ze samen. Verder vertellen we je waarop je moet letten bij de aanschaf van een gebruikte Dacia Logan MCV en genieten we van twee generaties BMW M5 en Porsche Boxster.

Zoals we in de inleiding al noemden, hebben we in dit nummer twee generaties van de Porsche Boxster. Om precies te zijn de eerste en de huidige (nu 718 geheten) Boxster. Van de nieuwe is er een speciale verjaardagseditie ter ere van het 25-jarig bestaan. Dat vraagt natuurlijk om een ontmoeting met de auto waarmee het in 1997 begon.

Dat is niet het enige treffen tussen twee sportieve familieleden uit verschillende tijden. We hebben namelijk ook een BMW M5 van de E39-generatie te gast en zetten die naast de huidige M5 in een reportage.

Goed, terug naar het wat meer bereikbare slag auto. Wat te denken van de gloednieuwe Suzuki S-Cross, bijvoorbeeld? Maar, is-ie wel zo nieuw als-ie lijkt? Jan Lemkes ging ermee op pad en praat je bij.

Ook hebben we een interessante dubbeltest tussen de Volvo XC40 Recharge T5 en de DS 5 E-Tense 225. Twee plug-in hybrides, maar optisch van een behoorlijk andere snit. De DS 4 wist in ieder geval bij de onthulling met zijn uiterlijk wel aardig wat lof te oogsten, alleen nu is het de vraag of de Fransman ook als we ermee rijden opgewassen is tegen het succesnummer uit Zweden.

Op occasionvlak is er weer een lekker divers groepje auto's te bewonderen. Zo hebben we bijvoorbeeld een koopwijzer voor de Dacia Logan MCV, de tweede generatie van het Roemeense ruimtewonder. Wat haal je tegenwoordig nog in huis als je voor de vrijwel altijd behoorlijk lage prijs je slag slaat?

In Klokje Rond hebben we deze week een Mercedes-Benz B-klasse te gast. Misschien niet de meest spannende auto, maar wel eentje die al bijna een half miljoen kilometers van geen ophouden weet. Nou zien we dat bij Mercedessen wel vaker, alleen we willen wel eens weten of hij zijn grote broers kan bijbenen op het gebied van kwaliteit.

Tenslotte hebben we op de rollenbank dit nummer een Cadillac STS staan. Je weet wel, die grote middenklasser van Cadillac die ook hier in Nederland gewoon leverbaar is geweest. Misschien verwacht je er meestal een man op leeftijd in, maar dat is niet het geval bij het exemplaar dat aan een vermogenstest wordt onderwerpen. Die is namelijk van een twintigjarige!

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.