Dit lees je in AutoWeek 37

Terwijl de drukte van de IAA in München nog bezig was, waren wij alweer druk in de weer met een nieuwe AutoWeek. Die ligt morgen in de winkels of valt deze week bij je op de deurmat. Dit mag je onder meer verwachten.

Je ziet het al aan de foto hierboven: de fonkelnieuwe Peugeot 308 komt in AutoWeek 37 aan bod. De 308 maakte bij zijn onthulling aardig wat los, vanwege het opvallende uiterlijk. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe de 308 tot zijn recht komt in het echt. Aan Jan Lemkes de eer om dat uit te zoeken in Frankrijk.

Dat is het niet de enige compacte middenklasser uit Frankrijk waarmee we uitgebreid kennis maken deze week. De DS 4, strikt genomen een broer van de Peugeot 308, is er namelijk ook klaar voor. Die heeft de taak een niet geheel onbesproken voorganger te doen vergeten. Of DS erin is geslaagd om de '4' naar een hoger niveau te tillen, vertelt Roy Kleijwegt je.

Wie had gehoopt dat er deze week een keer geen SUV's aan bod komen, komt bedrogen uit. We zetten namelijk de vernieuwde Jaguar E-Pace tegenover de Audi Q3 Sportback. In beide gevallen gaat het om een behoorlijk sterke plug-in hybride. Kan die deels elektrische aandrijflijn van de E-Pace de auto maken die hij altijd al had moeten zijn en moet Audi zich zorgen maken?

Liefhebbers van op leeftijd rakende supercars mogen AutoWeek 37 niet aan zich voorbij laten gaan. Er komt een heerlijk viertal uit de jaren 90 bij elkaar voor een trip down memory lane. De Maserati 3200 GT, de Porsche 911 Turbo (993), de Alpina B12 5.0 en de Aston Martin DB7. Stuk voor stuk pareltjes, met ieder een eigen karakter.

Tenslotte is er in Klokje Rond aandacht voor een Opel Astra 2.0 DTi uit 2004 met dik een half miljoen kilometers achter de rug. Een zeer respectabele tellerstand voor de Opel, al lijkt het erop dat de Klokje Rond-keuring waarschijnlijk één van zijn laatste wapenfeiten is. De eigenaresse gunt 'm nog even een moment in de spotlights.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.