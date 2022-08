Dit lees je in AutoWeek 33

AutoWeek 33 kun je vanaf woensdag kopen in de winkel of deze week bij je in de brievenbus verwachten. In dit nummer tref je onder meer dubbeltests tussen twee gebruikte middenklasse sedans, plug-in hybride stationwagons en twee GTI's van Volkswagen.

Je ziet ze hierboven op de foto al; deze week zetten we de Mazda 6 naast de Peugeot 508. Twee jong gebruikte exemplaren om precies te zijn. Ooit reed zakelijk Nederland vooral in representatieve sedans van merken als Opel, Peugeot, Nissan, Mazda en Volkswagen. Dat is nu wel anders en het tweedehands aanbod is dus schaars. Maar ze zijn er nog. Daaraan heb je zowel bij de Peugeot als de Mazda een bovengemiddeld fijne auto.

De kleinere broer van de Peugeot 508, de 308, mag ook aantreden dit nummer. Onze duurtest-308 SW neemt het namelijk op tegen een concurrent uit eigen land: de Renault Mégane Estate. Allebei met een plug-in hybride aandrijflijn. De Renault is de oudere van de twee, maar of je dat verschil in leeftijd er ook zo aan merkt?

Heb je meer behoefte aan wat pittiger rijgedrag ten koste van wat ruimte? Dan is een hot hatch misschien wel wat voor je. Volkswagen heeft op dat gebied een naam hoog te houden. Uiteraard zijn er ook GTI-versies van de huidige Golf en Polo, die misschien wel dichterbij elkaar zitten dan ooit. Op het circuit zoeken we uit of de ‘kleine GTI’ een serieus alternatief vormt.

Op occasiongebied kom je in dit nummer natuurlijk meer tegen dan alleen de dubbeltest met de Mazda 6 en Peugeot 508. Zo is er ook weer een nieuwe aflevering van de Barrelbrigade, waarin de heren hun barrels flink gaan poetsen. Eens kijken of je van een drol een moorkop kunt maken.

Vaste prik is uiteraard Klokje Rond, met deze keer een Audi A4 van 22 jaar oud in de hoofdrol. Voor het luttele bedrag van € 465 kocht Maurice Maurits twee jaar geleden zijn Audi A4. Hij had toen nog geen rijbewijs en daar is, mede door de tussenkomst van corona, nog geen verandering in gekomen. We zijn heel benieuwd naar de onderhuidse staat van de Audi. Wat mag je verwachten voor dat geld?

