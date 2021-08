Dit lees je in AutoWeek 31

AutoWeek 31 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je in ons deze week extra dikke magazine?

Het is hartje zomer en ook al vallen de temperaturen wat tegen, wat is er nou lekkerder dan open rijden in zomer? Eén van de nieuwste cabriolets van dit moment is de BMW 4-serie Cabrio, die in tegenstelling tot zijn voorganger een stoffen kap heeft. Daarmee wint hij aan uitstraling, maar is het genoeg om de Mercedes E-klasse Cabriolet aan te kunnen? Stéphan Vermeulen praat je bij.

Een ander zonnig ritje leidt ons naar de Posbank, het prachtige heuvelachtige natuurgebied ten noordoosten van Arnhem. Daar treffen twee compacte EV's elkaar: de Opel Mokka-e en Mazda MX-30. Twee frisse modellen die in ieder geval qua uitstraling al aardig de aandacht weten te trekken. Nu de grote vraag: welke van deze twee hippe 'new kids' moet je hebben?

Van een totaal andere orde is de Bentley Bentayga die deze week aan een rijtest onderworpen wordt. De Bentayga kennen we natuurlijk al wat jaren, alleen nu is de enorme SUV er ook met een deels elektrische aandrijflijn. Hij heeft daarom geen W12 noch een V8, maar een 'bescheiden' V6 in z'n enorme neus. Of die voldoende gesteund wordt door de elektrokracht om de kolos vlot van z'n plek te krijgen, hoor je van Frank Jacobs.

Verder ging onze hoofdredacteur, Damiaan Hage, op pad met twee Volkswagens ID3. Waarom, vraag je je misschien af? Nou, ook al lijken ze op het oog identiek, het zijn de dikste versie (onze duurtester) en de instapper. Het prijsverschil is maar liefst €16.000, dus zijn we bijzonder benieuwd of je dat wel merkt.

Op de occasionpagina's is er deze week natuurlijk weer aandacht voor de Barrelbrigade. Nic, Lars en Birgit gaan langs bij Beek Auto Racing in Den Haag voor een rollenbankmeting. Welke auto denk jij dat het dichtstbij de fabrieksopgave zit, de PT Cruiser, New Beetle of misschien toch de Partner?

Een andere rollenbankmeting is er voor één van onze lezers, die z'n dagelijkse vervoersmiddel met een forse kilometerstand mee heeft genomen. Een auto met een goede reputatie als het aankomt op motoren die flinke kilometerstanden goed aankunnen, maar of dat bij dit exemplaar ook het geval is?

Tenslotte hebben we een bijzondere kandidaat in Klokje Rond: een heuse Opel Astra GSI. Je ziet ze bijna niet meer en dan heeft de potente Astra van Willem Jan Kruizinga ook nog eens dik 440.000 km achter de rug. Hij heeft 'm al achttien jaar en is natuurlijk reuze benieuwd of z'n gekoesterde vlotte Astra nog meer leven in zich heeft.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.