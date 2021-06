Dit lees je in AutoWeek 26

AutoWeek 26 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Deze week tref je in AutoWeek lekker veel tests, met tal van zeer interessante modellen. Om te beginnen reden we voor het eerst met de splinternieuwe Mercedes-Benz C-klasse. Misschien optisch niet de meest schokkende generatiewissel ooit, maar merk je de vernieuwing meer als je ermee op pad gaat?

Ook helemaal nieuw is de Renault Arkana. Een SUV met schuin aflopende daklijn, die tal van fabrikanten graag als 'coupé-SUV' omschrijven. Hij deelt z'n basis met de Captur, maar is groter dan een Kadjar. Ook is de Arkana er altijd als hybride in Nederland. Een bijzonder ding dus, Stéphan Vermeulen reed 'm en vertelt je er alles over.

Een andere misschien nog wat interessantere nieuwkomer is de Toyota Yaris Cross. De hoog boven de grond staande grotere broer van de Yaris. Toyota is met een dergelijke B-segment cross-over vrij laat op het feestje. Dat er grof geld te verdienen is in dit segment, bewijzen auto's de Renault Captur en Peugeot 2008 wel, dus eens kijken of Toyota met de Yaris Cross ook potentieel succes in handen heeft.

Verder reden we met de splinternieuwe BMW iX. We konden de iX eerder deze maand al van dichtbij in het echt bekijken en nu mogen we er ook de weg mee op. We kregen de iX xDrive50 mee, de voorlopig sterkste versie totdat de M60 volgend jaar verschijnt.

Van een compleet andere orde maar óók elektrisch is de Opel Manta GSe Elektromod. Een buitengewoon speciale creatie van Opel op basis van een Manta A. Het is een heerlijke combinatie van het verleden, heden en de toekomst van Opel. De Manta GSe Elektromod staat niet alleen maar mooi en geel te zijn, je kunt er ook gewoon mee de openbare weg op. Michiel Willebrands had de eer namens AutoWeek en we kunnen je verzekeren: dat was een bijzondere ervaring.

Oké, terug met beide voeten op de grond na de verwondering over de elektrische Manta. Want wat nou als je simpelweg op zoek bent naar een goede allround inzetbare auto met niet al teveel leven achter zich? De huidige B-segmenters hebben misschien wel alles in huis wat je zoekt en dan kun je bijvoorbeeld kijken naar een jong gebruikte Ford Fiesta en Volkswagen Polo. Eens kijken hoe die zich tot elkaar verhouden.

Tenslotte hebben we nog enkele interessante reportages in AutoWeek deze week. Zo duiken we in de geschiedenis van de Willys Jeep, gaan we van de gebaande paden met de Ineos Grenadier en staan we stil bij 25 jaar Euro NCAP.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.