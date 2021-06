Dit lees je in AutoWeek 25

AutoWeek 25 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Zoals je eerder vandaag al op AutoWeek.nl kon zien, is de gloednieuwe Peugeot 308 SW onthuld. De Franse stationwagen weet met z'n markante uiterlijk in ieder geval de gemoederen al aardig bezig te houden, maar uiteraard zijn we vooral ook heel benieuwd hoe de nieuwe 308 rijdt. Dat konden we gelukkig vóór de onthulling al uitproberen! We gingen op pad met een nog volledig gecamoufleerd exemplaar.

Niet lang na onze rit met de nieuwe Peugeot 308 reisden we af naar Rüsselsheim, waar we de nieuwe Opel Astra óók al konden rijden. Voor het eerst is dat een bloedverwant van de 308, want de nieuwe Astra staat op dezelfde door het voormalige Groupe PSA ontwikkelde platform. Zowel de nieuwe 308 als de nieuwe Astra werden aan de tand gevoeld door Jan Lemkes en in AutoWeek 25 lees je hoe de Frans-Duitse familieleden zich houden ten opzichte van hun voorgangers (en misschien ook al een beetje ten opzichte van elkaar).

We blijven heel even bij de auto's van Stellantis, want we testten ook een Citroën. De C3 Aircross om precies te zijn. Die werd onlangs flink op de schop genomen voor de tweede ronde. Qua uiterlijk is de stap behoorlijk groot, maar houdt de toch al wat verouderde basis de hoogpotige Citroën inmiddels niet wat tegen? Cornelis Kit kon met de auto op pad en deelt z'n bevindingen.

Liefhebbers van wat meer spektakel komen prima aan hun trekken met de eerste rijtest met de Alfa Romeo Giulia GTAm. Jazeker, de overtreffende trap van de overtreffende trap. Na de Q en de GTA komt deze nog. Het is een abnormaal dure Alfa Romeo, al moet gezegd worden dat je dan ook wel op een hoop spektakel getrakteerd wordt.

Als je om zulk geld niet verlegen zit en er toch liever iets comfortabeler en luxer bij wil rijden dan met zo'n Giulia GTAm, dan is de dubbeltest tussen de gloednieuwe Mercedes-Benz S-klasse en de gefacelifte Lexus LS er eentje om niet te missen. Lexus doet er met de vernieuwingen alles aan om de LS weer tegen de S opgewassen te krijgen, maar ja, de S-klasse was onlangs ook weer compleet vernieuwd. Pakken de Duitsers daarmee opnieuw de voorsprong?

Tenslotte hebben we uit hetzelfde topsegment ook nog een oudgediende te gast deze week. Een 17 jaar oude Jaguar XJ6 om precies te zijn. Kwalitatief was deze laatste klassiek gelijnde XJ een klap beter dan enkele van z'n voorvaders, maar na bijna 330.000 km kijken we toch met een gezonde spanning uit naar de keuring. De ervaringen van z'n eigenaar wekken in ieder geval vertrouwen.

