Dit lees je in AutoWeek 17

AutoWeek 17 ligt vanaf woensdag in de winkels of hangt deze week bij je in de brievenbus. Deze week zetten we onder meer de zevenzits Dacia Jogger tegenover de Citroën Grand C4 Spacetourer die net uit productie is. We testen twee hippe elektro cross-overs uit de Stellantis-familie, de DS 3 E-Tense en de Opel Mokka-e. Van een andere orde is de Ineos Grenadier, voor iedereen die de oude Land Rover Defender mist.

Geen enkel merk weet het concept veel-voor-weinig zo goed aan de man te brengen als Dacia. Met de nieuwe Jogger heeft het merk eigenlijk geen concurrenten, maar wij waren toch benieuwd hoe hij het doet tegen een andere zevenzitter. We halen de Citroën Grand C4 Spacetourer, ondanks het feit dat daarvoor inmiddels het doek is gevallen, er nog eens bij.

De Grand C4 Spacetourer is zeker niet het enige Stellantis-product dat deze week aan bod komt. Wat te denken van bovenstaand tweetal? Speciaal voor de hippe, milieubewuste automobilist heeft Opel de Mokka-e in het gamma. Een frisse, elektrische cross-over. Maar zo’n auto heeft DS, eveneens een Stellantis-dochter, met de DS 3 Crossback E-Tense ook. Vissen ze niet een beetje in dezelfde vijver? Marco Gorter zoekt naar de verschillen.

Aan hoge elektrische auto's tegenwoordig geen gebrek en ook Mercedes-Benz doet daar natuurlijk vrolijk aan mee. Met de EQB, bijvoorbeeld. Die is er ook als zevenzitter en daarmee heeft het merk misschien wel goud in handen. Wie een elektrische auto met zeven stoelen zoekt, kwam tot voor kort namelijk uit op busjesachtige modellen of bij de meer dan €110.000 kostende Tesla Model X. Tijd om eens te kijken of het in de praktijk net zo mooi is als op papier.

Wie liever kijkt naar een ruigere auto waar nog gewoon een brandstofmotor in zit, kan zijn hart ophalen aan de kennismaking met de Ineos Grenadier. Met het verdwijnen van de oude Land Rover Defender zag miljonair en 4x4-liefhebber Sir Jim Ratcliffe zich min of meer genoodzaakt in de aanval te gaan. Daarmee werpt hij zich op als beschermheer van een specifiek stuk automobiel erfgoed: de pure, onversneden terreinauto.

Met de huidige brandstofprijzen is de Grenadier wellicht niet zo'n handige keuze, om over de aanschafprijs nog maar te zwijgen. Wie toch hoog en droog in een enigszins avontuurlijk ogende auto wil zitten, kan natuurlijk ook op de occasionmarkt wel uit de voeten. In de prijsklasse rond de €10.000 is er aardig wat te koop. Kiezen voor Japanse techniek is dan een slimme optie om in elk geval de onderhoudskosten zo laag mogelijk te houden. We zetten daarom eens een Mitsubishi Outlander uit 2012 tegenover een Toyota RAV4 uit 2010.

Aan de Volkswagen Golf hierboven zie je direct dat hij zo niet origineel uit de showroom is gerold. Hier is aardig aan geknutseld. Ook onder de motorkap, terwijl het een van zichzelf al behoorlijk pittige VR6 Syncro is. De motor is onlangs gereviseerd én getuned. Eens kijken of dat een succesvolle operatie is geweest.

Tenslotte hebben we deze week in Klokje Rond een model dat we al wel eens eerder op de brug hadden: een heuse Smart City-Coupé. Smarts van de eerste lichting staan er om bekend dat ze vroegtijdig instorten met een kapotte motor. Maar dat het ook goed kan gaan, bleek de vorige keer wel. Dat dat we ooit een Smart zouden aantreffen met vier ton op de klok, hadden we alleen nooit verwacht. We zijn benieuwd.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.