Dit lees je in AutoWeek 11

AutoWeek 11 ligt nu in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Zoals je kunt zien op de cover van AutoWeek 11 trappen we in Start direct af met een uitgebreid verhaal over de toekomst én geschiedenis van de Volkswagen Passat. Er komt namelijk 'gewoon' een nieuwe generatie aan, al is dat in de huidige tijd eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. We blikken vooruit op hoe Volkswagen dat aan gaat pakken en wat we er in grote lijnen van kunnen verwachten.

Uiteraard stappen we ook weer achter het stuur van enkele nieuwkomers, maar om te beginnen rijden we met twee auto's die dankzij een frisse neus aan de twee ronde beginnen: de Kia Stonic en de Opel Crossland. Vooral die laatste oogt met z'n 'Vizor Grille' behoorlijk anders dan voorheen én krijgt een nieuwe topversie. Ook de Stonic gooit het met de GT-Line op een wat sportievere tour, dus tijd om de twee compacte cross-overs eens naast elkaar te zetten.

Veel hoger in de voedselketen treffen we bovenstaande Audi A6 Avant en Volvo V90. Allebei met een stekker, want om zulke slagschepen nog een beetje betaalbaar te houden, kan deels elektrische aandrijving natuurlijk uitkomst bieden. Daarbij zorgt het bij beiden ook voor een lekkere extra stoot vermogen. We zoeken uit of we voor de Duitser of de Zweed zouden gaan.

Niet nieuw, maar toch ook weer wel, is de Suzuki Swace. In wezen een Toyota Corolla met een andere neus en Suzuki-logo's erop, of is er meer aan de hand? Net als de Across, een gerebadgede Toyota RAV4 is het een grote auto voor Suzuki-begrippen. Welke kopersgroep Suzuki hiermee kan bedienen en of er misschien Corolla-klanten naar de Suzuki-showroom zullen gaan, moet blijken uit onze eerste rijtest.

Op onze occasionpagina's tref je onder meer een Klokje Rond-keuring van een populair kleintje: de Fiat 500. Net als veel dames van haar leeftijd viel Nicky Raaijmakers als een blok voor de 500 en wist ze voor een schappelijke prijs de sleutels van haar eigen exemplaar in handen te krijgen. Daar staat alleen wel tegenover dat haar 500 al behoorlijk wat ervaring heeft en dat maakt het toch iets spannender. Of zit het stiekem wel goed en heeft ze een gouden greep gedaan?

Tenslotte knopen we weer een potente versie van een wat ouder model op de rollenbank. Deze week is dat een Renault Twingo GT, die dankzij tuning de Twingo RS aan moet kunnen. Dat belooft heel wat, maar of de meting die belofte ook staaft...

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.