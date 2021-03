Dit lees je in AutoWeek 10

AutoWeek 10 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

In AutoWeek 10 hebben we lekker veel aandacht voor wat oudere auto's. Je ziet de eersten hierboven al; de met een V6 uitgeruste en luxe uitgevoerde Citroën Xantia en Peugeot 406 komen tegenover elkaar te staan. Weliswaar afkomstig van hetzelfde concern, maar toch ook weer heel verschillend. Hoewel ze op leeftijd zijn, bewijzen ze nog altijd heerlijke reisauto's te zijn.

Een jaar nadat deze Citroën en Peugeot van de band rolden, kwam BMW met een nieuwe en behoorlijk spraakmakende 7-serie op de proppen. Een auto die de meningen aardig verdeelde. De huidige 7-serie is een stuk minder extravagant - op die enorme grille na - en bewijst dat de innovatie in het luxe topsegment de afgelopen twintig bepaald niet stil is blijven staan. Dat illustreren we graag in 'Oud en Nieuw'.

Ook in Klokje Rond hebben we een indrukwekkende forse sedan te gast: een Lexus GS 430 uit 2002. Die bewijst wel dat de aanschaf van zo'n dikke youngtimer vaak niet het duurste verhaal is. Ondanks Lexus' betrouwbare imago is de eigenaar van deze GS er genoeg aan kwijt om 'm goed te houden. Tijd om eens te onderzoeken of het met de 4 ton in zicht de moeite is om de GS te blijven vertroetelen.

In dit nummer is er uiteraard ook gewoon weer aandacht voor modellen die je op dit moment nog kunt kopen of die zelfs nog gloednieuw zijn. Zo is de Ford Mustang Mach-E bijvoorbeeld neergestreken in Nederland. Een auto die het niet in de laatste plaats qua uiterlijk heel anders aanpakt dan de Volvo XC40 P8 Recharge, maar toch zijn er genoeg parelellen om ze eens naast elkaar te zetten.

Voor de kleinere beurs zijn de Kia Picanto en Hyundai i10 al jaren behoorlijk aantrekkelijk. Kia doet het qua verkoopcijfers hier wat beter dan Hyundai met z'n allerkleinste. Dat terwijl de Hyundai tot op heden toch een ijzersterke indruk maakt. Een vergelijkende test moet duidelijk maken of de Nederlandse voorkeur voor de Picanto gerechtvaardigd is, of dat men misschien toch eens een deurtje verder moet kijken bij z'n zustermodel.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.