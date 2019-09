Dit kost de Skoda Kamiq

Instappen in de Skoda Kamiq kan vanaf € 23.790. Na deze investering krijgt de nieuwe eigenaar een 1.0 TSI Greentech met 95 pk in de neus van zijn Kamiq. De auto wordt dan in de Active-uitvoering geleverd, waardoor hij standaard is voorzien van airconditioning, ledlampen rondom en een 6,5-inch groot kleurendisplay in de middenconsole. Skoda parkeert de Kamiq Ambition boven deze instap-Active voor € 26.190. Naast een krachtiger 115 pk sterke benzinemotor is de auto luxer uitgerust met bijvoorbeeld cruisecontrol, 16-inch lichtmetalen wielen, Smartlink+ connectiviteit en een met leer bekleed multifunctioneel stuurwiel.

Voor € 500 meer biedt Skoda Nederland de Kamiq Sport Business aan. Aan de lijst met standaard voorzieningen worden dan met suède beklede sportstoelen, getinte ramen achter en parkeersensoren in de achterbumper toegevoegd. De Style krijgt deze zelfde extra toevoegingen met daarbij een 8-inch kleuren touchscreen voor de multimedia en gescheiden klimaatregeling. De basisprijs voor deze versie is € 27.990.

De eerste Nederlandse auto’s staan begin december bij de dealers. Later volgen nog de 150 pk sterke 1.5 TSI’s.

Opvallend genoeg is de Skoda Kamiq duurder dan zijn tweelingbroers van de Volkswagen Group. De basisprijs van de Volkswagen T-Cross bedraagt namelijk € 22.620. De T-Cross is dan alleen wel minder luxe uitgerust. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de airconditioning. De Life (mét airconditioning en cruisecontrol) kost €24.630. Het andere tweelingbroertje, de Seat Arona, is nog goedkoper. Deze is namelijk al beschikbaar vanaf € 19.800. Seat levert dan alleen wel een zeer kale Arona, zonder radio, airco of andere luxe. De Style met een meer vergelijkbare uitrusting kost minstens € 23.300.