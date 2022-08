Waarom de Peugeot 104 pas na vier jaar een vijfde deur kreeg

Bepaalde auto’s associeer je direct met één specifiek detail. Bij de Peugeot 104 is dat waarschijnlijk de achterklep. In 1972 wordt het 3,58 meter tellende autootje met veel bombarie aangekondigd als de kortste vierdeurs sedan ter wereld. Zelfs bij het wat stijve Peugeot is eind jaren 60 doorgedrongen dat een grote achterklep de toekomst heeft. Waarom kreeg de Peugeot 104 dan toch maar vier deuren?

De oorzaak ligt een paar honderd kilometer oostwaarts, en een paar jaar terug in de tijd. De Amerikaanse gigant Chrysler neemt een flink belang in Simca en bijna tegelijk beginnen Citroën en Fiat hevig met elkaar te flirten. Peugeot en Renault zien de bui al hangen: concurreren met het machtige Chrysler-concern en een ­potentiele Fiat/Citroën-groep gaat geen feest worden. In 1966 sluiten Peugeot en Renault een gentlemen’s agreement, waarin ze afspreken elkaar in bepaalde marktsegmenten niet te beconcurreren. Renault richt zich op een trendy publiek met handige hatchbacks, en Peugeot bedient de bourgeoisie met degelijke sedans. Ook voor het nieuwe supermini-segment wordt de buit verdeeld: Renault ontwikkelt een mini met een grote achterklep, maar slechts drie deuren. De nieuwe kleine Peugeot krijgt een traditionele kofferklep, maar wel vier portieren.

Beide wagens komen bijna tegelijk op de markt in 1972. De Renault 5 is een instant hit, met zijn schildbumpers en zijn hippe uiterlijk. Maar de Peugeot 104 blijkt een moeilijk geval. Hij is prijzig en mist vooral zo’n handige achterklep. Ondertussen is de relatie tussen Peugeot en Renault er niet ­beter op geworden. De mannen van de Régie lopen de deur plat in Sochaux, en nemen de nodige geheime informatie mee terug. De overname van Citroën door Peugeot, eind 1974, schiet bij Renault weer in het verkeerde keelgat. Begin 1975 ­escaleert de situatie. Renault lekt voortijdig - en tegen de afspraken in - informatie over de nieuwe 3.0 V6. Dat trekt klanten weg bij de Citroën CX, die géén V6 heeft. Peugeot is furieus, en de Franse ­bladen koppen ‘Renault-Peugeot - c’est la guerre!’. Het is oorlog. De samenwerking is overduidelijk voorbij en Peugeot pakt door. In 1976 krijgt de vierdeurs Peugeot 104 alsnog een grote achterklep, nadat reeds in ’74 de ingekorte 104 Coupé mét derde deur het levenslicht zag. Zo begint de kortste ­sedan ter wereld aan zijn tweede leven: een carrière als vijfdeurs hatchback, die nog tot en met 1983 zal duren.

