De prijzen van de Volkswagen Tiguan en van grote broer Volkswagen Tayron liggen straks iets hoger dan voorheen. Voor de extra investering krijg je gelukkig ook wat terug.

Volkswagen past het leveringsgamma van de Tiguan en de Tayron aan. Aan de beschikbare aandrijflijnen verandert niets. Wat uitvoeringen en uitrusting betreft verandert er wél het een en ander. Zo was de voordeligste Tiguan voorheen een naamloze uitvoering. Dat is veranderd. De instap-Tiguan heeft nu namelijk Trend. Net als voorheen is de basisversie enkel te krijgen in combinatie met een 131 pk sterke 1.5 eTSI met automaat. Een Volkswagen Tiguan in die uitdossing kost €49.990, zo'n duizend euro meer dan voorheen.

Boven de Trend staan de Life Edition en R-Line Edition. Grote broer Volkswagen Tayron heeft nooit een naamloze instapper gehad en was er altijd al alleen als Life Edition of R-Line Edition. Die twee uitvoeringen bieden bij beide modellen meer. Zo zijn volgens Volkswagen populaire opties als Travel Assist, een 360-graden-camera, verwarmbare voorstoelen en een verwarmbaar stuurwiel voortaan standaard. De R-Line Edition krijgt daarnaast onder meer HD Led-matrixkoplampen, een head-updisplay en een groter infotainmentscherm.

De Volkswagen Tiguan is er naast de al genoemde 131 pk sterke mild-hybride ook als 150 pk krachtige mild-hybride. Ook die heeft een zeventraps DSG-automaat. Die 150 pk sterke versie is er als Life Edition vanaf €57.490, dat is zo'n €500 meer dan eerder. Liever een Volkswagen Tiguan als 204 pk of 272 pk sterke plug-in hybride eHybrid? Breng dan achtereenvolgens €52.490 of €59.490 mee naar de Volkswagen-dealer. Die versies zijn zo'n 2 mille duurder dan ze waren.

De Volkswagen Tayron is er met 150 pk sterke 1.5 eTSI vanaf €59.990. De 204 pk en 272 pk krachtige plug-ins zijn er vanaf achtereenvolgens €54.990 en €61.990.

Prijzen Volkswagen Tiguan - oktober 2025

Vermogen Elektrisch bereik Transmissie Uitvoering Vanafprijs 1.5 eTSI 131 pk - DSG 7-automaat Trend €49.990 1.5 eTSI 131 pk - DSG 7-automaat Life Edition €54.490 1.5 eTSI 150 pk - DSG 7-automaat Life Edition €57.490 1.5 eTSI 150 pk - DSG 7-automaat R Line Edition €62.490 1.5 eHybrid (PHEV) 204 pk 125 kilometer DSG 6-automaat Life Edition €52.490 1.5 eHybrid (PHEV) 204 pk 118 kilometer DSG 6-automaat R-Line Edition €57.490 1.5 eHybrid (PHEV) 272 pk 119 kilometer DSG 6-automaat R-Line Edition €59.490

Prijzen Volkswagen Tayron - oktober 2025