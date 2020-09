Dít is de vernieuwde Range Rover Velar

Land Rover heeft de Range Rover Velar gemoderniseerd. Het design van het exterieur blijft gelijk aan het uitgaande model, maar de Velar is onderhuids en in het interieur behoorlijk opgefrist. In navolging van de Jaguar F-Pace en de Land Rover Defender komt de Range Rover Velar nu ook op de markt als plug-in hybride P400e. De V8 uit de SVAutobiography moet daarentegen voorlopig het veld ruimen.

Land Rover presenteerde in 2017 de Range Rover Velar. Deze SUV kwam tussen de Evoque en de Range Rover Sport in te staan, waarbij zijn aanschafprijs dichter tegen die laatste aan schurkte. Veel van zijn techniek deelt de Velar met de Jaguar F-Pace, die onlangs eveneens werd vernieuwd. Net als bij de Jaguar zijn de meest interessante veranderingen bij de Velar onderhuids te vinden.

Het exterieur van de Velar blijft nagenoeg ongewijzigd. De koplampen en de achterlichten - normaliter gebruikelijke zaken om aan te pakken bij een facelift - ogen nog steeds hetzelfde, terwijl stalgenootje F-Pace in dit opzicht wel is vernieuwd. Land Rover komt wel met twee nieuwe lakkleuren: 'Hakuba Silver' en 'Portofino Blue'. Daarnaast zijn er twee nieuwe wieldesigns verkrijgbaar in de formaten 19- en 21-inch. Land Rover zegt verder dat er nu meer personaliseringsmogelijkheden zijn voor de Velar. Een nieuwe uitvoering is de Edition, die is gebaseerd op de R-Dynamic SE-versie. De Edition heeft als extraatjes dat het panoramadak in het zwart is uitgevoerd en dat er bijpassende 20-inch wielen onder zijn geschroefd. Niet heel wereldschokkend dus.

Pivi Pro

Het interieur van de Velar kent wat meer wijzigingen dan het exterieur. Meteen springen het nieuwe stuurwiel en de gewijzigde keuzehendel voor de automaat in het oog. Deze vervangt de draaiknop die eerder op de middenconsole zat. Verder beschikt de Velar voortaan over het nieuwe Pivi Pro-infotainmentsysteem van Jaguar Land Rover. De schermen in het interieur hebben een hogere resolutie dan voorheen en daarnaast is de menustructuur grondig herzien. Het 12,3-inch Interactive Driver Display is daarbij volledig naar eigen wens in te delen. Het systeem is bovendien zelflerend, waardoor het bepaalde routines kan herkennen en daarop kan anticiperen. Uiteraard zijn Apple CarPlay en Android Auto eveneens aanwezig, daarnaast is Spotify direct geïntegreerd in het infotainmentmenu. Het uitvoeren van over-the-air updates behoort voortaan tevens tot de mogelijkheden dankzij de nieuwe EVA 2.0-architectuur van de elektronica. Dit zorgt er tevens voor dat het systeem een stuk sneller draait, waardoor het volgens Land Rover sneller opstart en beter reageert op jouw input. De bestuurder kan via de Remote App op de smartphone informatie over de auto raadplegen of met een druk op de knop het interieur alvast voorverwarmen. Dit soort systemen an sich zijn niet nieuw, maar het is prettig om te weten dat de Velar er tegenwoordig ook over beschikt.

Een andere grote wijziging in het interieur van de Velar schuilt in het materiaalgebruik. Land Rover levert voortaan namelijk ook een nieuwe soort stof, opgebouwd uit 30% wol, als tegenhanger van leren bekleding. Het voordeel hiervan is volgens Land Rover dat de bekleding altijd een fijne temperatuur heeft. Is het koud, dan voelt het lekker warm aan. Is het warm, dan wordt het niet plakkerig en blijft de bekleding relatief koel. Verder beschikt de Velar voortaan over Cabin Air Ionisation, een luchtfilter dat werkt met nanotechnologie en daardoor kleine deeltjes en allergenen buiten de auto houdt, zo claimt Land Rover. Andere comfortverhogende toevoegingen zijn de 3D Surround Camera en Active Road Noise Cancellation. Met de camera kan de bestuurder via het scherm rondom de auto kijken en met 'ClearSight Ground View' een virtueel zicht onder de motorkap krijgen, handig voor in het terrein. Via Active Road Noise Cancellation wordt met tegengestelde geluidsgolven het rolgeluid goeddeels weggefilterd, waardoor er volgens Land Rover een geluidsreductie van 4 dB ontstaat in het interieur van de nieuwe Velar.

Adieu V8, hallo plug-in

Naast de wijzigingen in het in- en exterieur krijgt de Velar de beschikking over een hele trits aan nieuwe motoren. Deze kenden we al uit andere modellen van JLR, maar vinden nu ook hun weg naar de Velar. Voor de Nederlandse markt is de P400e de meest interessante aandrijflijn. Net als in de F-Pace en de Defender beschikt deze variant over een 2.0-viercilinder met elektrische ondersteuning, goed voor een vermogen van 404 pk en 640 Nm koppel. Laden kan tot een snelheid van 32 kW. In dat geval zit de batterij na een half uur al weer voor 80% vol. De WLTP-actieradius van de P400e bedraagt 53 km. Overigens kun je met de plug-in nog steeds door 50cm diep water heen rijden. Tot slot werkt de aandrijflijn in de automatische rijmodus 'Hybrid' samen met de navigatie via het zogeheten 'Predictive Energy Optimization'. Hierbij berekent het systeem aan de hand van de route welke vorm van aandrijving het meest efficiënt is op bepaalde stukken, waardoor de accucapaciteit optimaal benut wordt. Overigens is er ook een viercilinder zonder elektrische ondersteuning te krijgen in de vorm van de P250. Deze motor is ten opzichte van de pre-facelift ongewijzigd gebleven.

Verder zijn de V6-motoren vervangen door twee versies van de zes-in-lijn van JLR, die voorzien zijn van mild-hybrid techniek. De P400 op benzine levert 400 pk en 550 Nm, waarmee een sprint naar de 100 km/h in 5,5 seconden mogelijk is. De D300 laat 300 pk en 650 Nm los op de krukas. Voor de dieselaars die met iets minder vermogen toe kunnen is er ook de D200 met vier cilinders, 204 pk en 430 Nm. Deze motor is eveneens voorzien van mild-hybrid techniek. Bij de varianten met viercilinders, dus ook de plug-in, is luchtvering optioneel. Op de zescilinders wordt het standaard meegeleverd. Liefhebbers van bruter geweld moeten we helaas teleurstellen: navraag van AutoWeek leert dat de Velar SVAutobiography met zijn 575 pk sterke V8 voorlopig niet terugkeert.

De vanafprijs van de Velar bedraagt €75.928,- voor de P400e. Dieselen kan vanaf €78.224 met de D200. Bij de pre-facelift was de D180 met €77.305,- de goedkoopste variant, dus dankzij de plug-in hybride is het iets goedkoper geworden om in een Velar te stappen. De complete prijslijst volgt op een later moment.