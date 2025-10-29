De Toyota Corolla is wereldwijd de best verkopende nog gebruikte modelnaam. Niet gek dus dat de Toyota Corolla een lange toekomst tegemoet gaat. Deze Toyota Corolla Concept laat zien wat je van een toekomstige nieuwe generatie kunt verwachten.

De huidige generatie Toyota Corolla draait mee sinds 2018 en is dus geen jonkie meer. Met deze Corolla Concept geeft Toyota een glimp van hoe de toekomstige dertiende generatie van het model eruit zou kunnen zien. Heel anders dan nu het geval is, in ieder geval. Het is dat er achterop de vooruitblik 'Corolla' staat. Verder doet namelijk helemaal niets aan de Corolla denken.

Het voorproefje op de volgende generatie Toyota Corolla lijkt een lage vier- of vijfdeurs te zijn, complet met een relatief vlak liggende achterruit en een bilpartij met daarin een kleine, ducktail-achtige spoiler. Opvallend is de hoekigheid waarmee het model is overladen. De achterlichtpartij bestaat vrijwel volledig uit een horizontale strook verlichting. Ook aan de voorzijde zien we een horizontale en ietwat gesegmenteerde ledbalk, al nemen we hier ook haakvormige verlichting waar. De voorruit van de auto loopt relatief ver naar voren door. Interessant: de Corolla Concept heeft maar liefst drie klepjes. Op elk voorscherm it er een en ook linksachter komen we een laad- of tankklep tegen.

Mogelijk is de Corolla Concept een plug-in hybride. Technische specificaties deelt Toyota helaas nog niet. Wél kunnen we je al iets van het interieur tonen. Dat is relatief rustig van opzet. Achter het stuur zien we een uit meerdere schermen opgebouwde module. De middenconsole is ernaast op een torenachtige constructie geplaatst. Wanneer de nieuwe Corolla zich aandient, meldt Toyota nog niet.