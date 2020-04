Polestar Precept Concept verder belicht

Het van Volvo losgeweekte Polestar staat met haar twee modellen nog aan het begin van haar ambitieuze toekomst. Bij de Polestar 1 en Polestar 2 zijn de banden met Volvo nog duidelijk zichtbaar, maar de Precept is al wat eigenzinniger vormgegeven. Daarmee slaat Polestar een meer authentieke weg in. Dat geldt ook zeker voor de diverse keuzes die zijn gemaakt bij de productie van de Precept, want het is glashelder dat Polestar zich als een ultra-milieuvriendelijk merk op de kaart wil zetten.

Dat blijkt vooral uit het feit dat de Precept enkel op elektrisch aangedreven mobiliteit vooruitblikt. Hoewel de Polestar 1 weliswaar ook nog met verbrandingsmotor leverbaar is, is dat niet de bedoeling voor de toekomst van het merk. De Precept laat daarnaast in het interieur ook zien dat er andere keuzes mogelijk zijn, om een steentje bij te dragen aan een betere wereld. Zo is de bekleding van de stoelen volledig vervaardigd uit gerecyclede PET-flessen, zijn de vloermatten geweven uit nylon dat afkomstig is van uit de zee getrokken visnetten en is er voor de steun in de stoelen gebruikgemaakt van gerecycled kurk uit de wijnindustrie. Er is volgens Polestar in het hele interieur géén gebruikgemaakt van materiaal waar dieren aan te pas zijn gekomen. Jawel, een heus vegan-interieur.

Behalve deze vooral op milieu gerichte nieuwigheden, zijn er ook interessante technologische snufjes aan boord. Het centrale 15-inch scherm in het dashboard bijvoorbeeld, dat de bestuurder 'herkent' als die instapt en direct de auto instelt naar de bijbehorende persoonlijke wensen. Een volgens Polestar verbeterde versie van Googles spraakassistent moet het mogelijk maken om 'in diverse talen én dialecten' goed te kunnen communiceren met de systemen van de auto. Om de bestuurder te vermaken als de auto stilstaat komen er streamingsdiensten beschikbaar, om bijvoorbeeld tijdens het bijladen een serie te kijken op het centrale scherm.

Helaas houdt Polestar nog altijd onder de pet wat er van de aandrijflijn verwacht mag worden. Ongetwijfeld valt de Precept op dat gebied niet tegen, anders lijkt alle bovenstaande toekomstmuziek redelijk voor niets te zijn geweest. Een actieradius van tenminste 500 kilometer lijkt alleszins te verwachten. Of de Precept in ongeveer deze vorm in productie gaat of dat het een vooruitblik is op verschillende andere modellen van Polestar, is ook nog even afwachten.