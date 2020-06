Polestar’s ontwerper: 'Precept moest géén Volvo worden'

De Polestars 1 en 2 zijn nog duidelijk te herkennen als Volvo’s, maar met de Precept wrikt het zelfstandige merk zich wat los van het moederbedrijf. Hoofdontwerper Max Missoni over de tot nu toe gemaakte keuzes: “Een merk optuigen kost tijd. We zijn nu drie jaar bezig en hebben twee modellen in productie. De Polestar 1 begon als een concept voor Volvo en de Polestar 2 was de 40.2, een concept voor een compacte auto in het Volvo-gamma. Deze concepts vielen min of meer samen met de geboorte van het merk Polestar.”

Na drie jaar is het nu echter tijd voor een meer eigen ontwerp. "De ontwerptaal hebben we geëxtrapoleerd en het resultaat is de Precept. Daarbij hielden we ons duidelijk voor ogen dat we over die lijn moesten stappen: geen Volvo meer, maar een eigen merk.” Volgens Missoni moest deze concept-car een ambassadeur worden voor de toekomst van Polestar. De ontwerpstijl komt als eerste terug op de, je raadt het al, Polestar 3. Deze ‘3’ wordt een “aerodynamische perfomance-SUV” waarin kenmerken van de Precept te zien zijn. Naast vloeiende lijnen staat volgens Missoni duurzaamheid ook hoog de agenda bij de ontwikkeling van een Polestar.

Hoewel de ontwerper groot fan is van de Volvo Amazon en P1800, is Missoni zelf nogal sceptisch over het verschijnsel retro-design. "Je pakt dan een oude auto, tekent hem opnieuw, waarbij je de nadruk legt op de leuke, oude ontwerpfoefjes. Ik probeer dat anders aan te pakken, zodat de geest van de oude auto er bijna onmerkbaar in zit. Mensen moeten het voelen, maar er geen vinger achter krijgen. Het zit in het karakter.”

Het hele interview met Max Missoni staat in AutoWeek 22. Dat nummer is hier na te bestellen.