Dít is de Nissan Z Proto!

De Nissan Z Proto is een zeer concrete vooruitblik op een volledig nieuwe sportcoupé die de hoogbejaarde 370Z voor eens en voor altijd met pensioen gaat sturen. De kanariegele Z Proto oogt zelfs zo sterk op een definitief productiemodel dat Nissan de voorbode niet omschrijft als een concept-car of studiemodel. Het is dan ook overduidelijk: er komt een nieuwe Nissan Z!

De Z Proto is een 4,38 meter lange, 1,85 meter brede en 1,31 meter lage coupé met een relatief lange snuit en een relatief korte, recht aflopende bilpartij waarmee het model trouw blijft aan de Kamm-bips van zijn verre voorvaderen. Wat formaat betreft is de nieuwe Z vergelijkbaar met de Porsche 718 Cayman. De Z Proto, en dus de uiteindelijke nieuwe toevoeging aan de Z-familie, lijkt meer dan zijn recente voorgangers trouw te blijven aan de roots van de Z-modellen.

Design

De kleurstelling van de in het knalgeel en met een zwart dak uitgevoerde Nissan Proto Z is een knipoog naar een kleurcombinatie die op de oer-Z (240Z, 260Z en 280Z) en op de laatste ZX300 (ZX32) beschikbaar was. Daarnaast zijn de ronde, ietwat druppelvormige koplampen eveneens een verwijzing naar de verlichtingsunits voorop het Z-origineel. De ledkijkers zijn uit twee halve cirkels opgebouwd, volgens Nissan een knipoog naar de alleen in Japan leverbare 240ZG. Net als diverse voorgangers heeft de Z Proto de opvallend oplopende schouderlijn. Voorop nemen we in de hoekige grille wat invloeden van de 350Z en 370Z waar, terwijl de achterlichten overduidelijk een moderne vertaling zijn van de exemplaren achterop de laatste 300ZX.

Ook het binnenste is natuurlijk doorspekt met invloeden uit het verleden. Desondanks is het geen spartaanse bedoening achter het stuur van de Proto Z. Nissan geeft de auto een digitaal instrumentarium met een diameter van 12,3-inch.

Aandrijflijn

De Nissan Z Proto heeft Twin Turbo V6 onder als kloppend hart. Inderdaad, net als de laatste 300ZX! Specificaties houdt Nissan nog even onder de pet. Kijken we op de planken in met magazijn van Nissan en zustermerk Infiniti, dan komen we daar een dubbel geblazen 3.0 V6 tegen die onder meer in de Infiniti Q50 beschikbaar is. Die machine is 406 pk en 475 Nm sterk, en zou zomaar de krachtcentrale van Nissan's nieuwe Z-model kunnen worden. Meer goed nieuws: het vermogen wordt via een handgeschakelde zesbak linea recta naar de achterwielen gestuurd. Dat wordt gummen!

Nederland

Naast goed nieuws is er helaas ook slecht nieuws. Het nieuwste lid van de Z-familie komt niet naar Nederland. Sterker nog, de nieuwe Nissan Z komt niet eens naar Europa. "Door een krimpende Europese markt voor sportwagens en specifieke emissievoorschriften kon Nissan echter geen businesscase opbouwen voor de introductie van de productieversie van de volgende generatie Z in Europa," zo stelt Nissan. "In Europa blijven de prioriteiten van Nissan gericht op het vernieuwen van het crossover-assortiment en het elektrificeren van het aanbod."

Daarmee lijkt het Z-avontuur van Nissan in Europa voorlopig tot een eind gekomen te zijn. De in 2009 gepresenteerde 370Z slaat het Z-boek dicht. Sinds de lancering van het model zijn in Nederland 84 exemplaren verkocht. In 2010 had de auto zijn topjaar, toen vonden 32 exemplaren en Nederlands thuis. Voorganger 350Z scoorde fors beter. Van dat lid van de Z-familie zijn in ons land 605 exemplaren verkocht.

Een uitgebreid verhaal over de geschiedenis van de Z-modellen van Nissan lees je hier.

Uitgebreid beeldmateriaal is op moment van publicatie nog niet beschikbaar.