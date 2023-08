Suzuki Alto (1985) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Van sommige auto's verwacht je misschien dat ze allemaal op de sloop zijn beland. De eerste Suzuki Alto past wel een beetje in die categorie. Toch is dit exemplaar uit 1985 er nog altijd bij en hoe leuk is dat?

Met de Alto bracht Suzuki eind jaren 70 een model op de markt dat autorijden wel heel betaalbaar maakte. Sterker zelfs; de Alto is uiteindelijk zelfs lange tijd de goedkoopste nieuwe auto van Nederland geweest. Hij bracht je vooral voor zo weinig mogelijk geld van A naar B en als het even kon vele jaren achtereen. Met dat laatste dacht de fabrikant waarschijnlijk aan zo'n tien tot vijftien jaar en dan zou de koek logischerwijs wel op zijn. Voor veel Alto's was dat beslist het geval en zeker de eerste generatie is daarom al weer een poosje een zeldzaamheid in het straatbeeld. Alweer vijf jaar geleden vonden we hem daarom In het Wild-waardig. Het heeft even geduurd, maar nu hebben we er weer eens eentje te pakken. Ondergetekende spotte dit 38 jaar oude exemplaar.

Hij lijkt wel wat op de Alto die in 2018 op deze website schitterde en komt ook uit hetzelfde bouwjaar, maar er is minstens één belangrijk verschil; het is een driedeurs. In tegenstelling tot zijn broer met achterportieren heeft deze Alto wél een volwaardige achterklep. Daardoor ziet zijn achterste er ook aardig anders uit; de kentekenplaat zit bij dit model niet onder de (lager geplaatste) bumper, maar op de achterklep. Dat lijkt niets meer dan een uiterlijk verschil, maar het heeft er meer dan eens voor gezorgd dat driedeurs Alto's wat eerder op de sloop belandden. Voor veel Europese kentekenplaten was de standaarduitsparing in de achterklep niet breed genoeg, dus zette Suzuki er een plaat overheen en dan paste het kenteken wel. Rond die plaat begonnen veel Alto's na verloop van tijd te roesten en dat droeg niet bij aan de levensduur.

Roesten wilden ze sowieso naar verloop van tijd wel en dat was voor veel Alto's dan ook het begin van het einde. De techniek overleefde de koets doorgaans. Bij deze Suzuki Alto is het wat anders gelopen. Hij staat er nog net zo knap bij als je op basis van de foto's zou zeggen. Je vraagt je haast af of de auto een keer is overgespoten, al is het waarschijnlijker dat hij gewoon een rustig (en droog) leven heeft gehad. Hij is in elk geval een keer 21 jaar bij dezelfde eigenaar gebleven, dus daarin is wellicht de verklaring te vinden. De huidige eigenaar heeft de Alto afgelopen november in bezit gekregen. Dan zit er vast een liefhebber achter het stuur, want om anno 2023 nog voor zo'n oude Alto te gaan omdat je gewoon een vervoersmiddel nodig hebt ... Houd hem op de weg!