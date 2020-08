Dit is de nieuwe naam van Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort ondergaat voor het eerst in zijn geschiedenis een redelijk aanzienlijke naamsverandering. Voortaan staat het circuit in de duinen te boek als 'CM.com Circuit Zandvoort'. Met de Grade 1-licentie van de FIA op zak en de puntjes op de i dankzij een grote verbouwing is het circuit nu echt helemaal klaar voor een spectaculaire toekomst.

Onder grote belangstelling van de media, waaronder AutoWeek, is in Zandvoort bekendgemaakt dat het circuit voortaan doorgaat onder de naam CM.com Circuit Zandvoort. Die naam hangt, niet geheel verrassend, samen met een partnerschap tussen het circuit en communicatietechnologiebedrijf CM.com. Het circuit was de vanaf eind 2018 het toneel van een forse verbouwing. In de aanloop naar een mogelijke terugkeer van de Formule 1 is het ontwerp van de eind jaren 40 geopende baan flink op de schop gegaan en uiteindelijk werd begin dit jaar het aangepaste circuit opgeleverd. Onlangs heeft het circuit de langverwachte 'Grade 1-licentie' gekregen, waarmee het circuit bij de absolute top van de internationale circuits hoort en ook geschikt is bevonden voor de Formule 1.

Uitbreiding

Behalve het circuit zelf zijn ook het pitgebouw en de toegang naar het circuit veranderd. Alles om de bezoekers makkelijker bij de actie te brengen en een betere ervaring te bieden. Voortaan is het circuit niet alleen via de bestaande ingang te bereiken, maar ook via een tunnel ter hoogte van de in een ware kombocht veranderde Arie Luyendijkbocht. Voor de coureurs en raceteams is het er allemaal ook beter voor elkaar, dankzij de aan de achterkant uitgebouwde pitboxen en volop ruimte voor de hospitality suits en materiaalopslag achter de hoofdtribune. Speciaal voor VIP's, zoals de coureurs en teamleden, is er vanaf daar ook een voetgangerstunnel onder het rechte stuk door, net voor de Tarzanbocht.

Ook vlak naast de baan zijn er nieuwe faciliteiten neergezet. Zo is er de speciale Champions Lounge net voorbij de vernieuwde Hugenholtzbocht, waar mensen met een forse beurs met hun neus bovenop de actie kunnen zitten. Ook is er een volledig nieuw gebouw voor de wedstrijdleiding van bijvoorbeeld de F1. Dat staat ter hoogte van de ingang van de flink verbrede pitstraat.

Nederlandse Grand Prix

Het eerste weekend van mei had een groot feest moeten worden in Zandvoort, met de terugkeer van de Formule 1 na 35 jaar afwezigheid. Helaas ging dat vanwege de crisis niet door en ook werd uitgesloten dat het later in het jaar alsnog een optie zou zijn. Men wil hoe dan ook publiek aanwezig hebben bij de eerste Nederlandse GP sinds 1985. De Formule 1-kalender voor 2021 moet nog bekendgemaakt worden, maar reken er maar op dat Circuit Zandvoort er dan ook rond diezelfde tijd van het jaar, dus om en nabij het eerste weekend van mei, op staat. Alles is er in ieder geval klaar voor in Zandvoort.