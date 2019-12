Fotospecial: De verbouwing van Circuit Zandvoort

Circuit Zandvoort ontvangt in mei 2020 voor het eerst in 35 jaar weer de Formule 1. Om aan de hedendaagse eisen van de F1 te voldoen én om het racen er spectaculairder te maken, wordt er flink wat veranderd. We namen een kijkje op het circuit.

Gewapend met een helm en een fototoestel over Circuit Zandvoort, dat gebeurt niet elke dag. Normaal gesproken zou een voetganger binnen de kortste keren geschept worden door één of ander snel voertuig. Nu is Zandvoort echter een tijdje gesloten voor snel 'verkeer', want het wordt op diverse punten flink verbouwd. AutoWeek en andere media konden maandag op Zandvoort een kijkje nemen om te zien hoe het er inmiddels voor staat.

Onder andere de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht worden flink op de schop genomen. Er komen een paar voetgangerstunnels bij en het pitgebouw wordt uitgebreid. Dat is even kort gezegd het belangrijkste, maar volgens ontwerper Jarno Zaffelli wordt de baan op maar liefst 104 punten aangepast, zo weet hij ons te vertellen. We hebben een hele reeks foto's van de huidige werkzaamheden voor je op een rijtje gezet. We zijn benieuwd hoe het uiteindelijk wordt, maar duidelijk is dat er voor de GP van 3 mei nog genoeg te doen is!