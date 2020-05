Nederlandse Grand Prix officieel uitgesteld naar 2021

Dit jaar had voor de eerste keer sinds 1985 weer een Nederlandse Grand Prix op Circuit Zandvoort moeten plaatsvinden. Vanwege het coronavirus kon dat niet doorgaan op de geplande datum en nu is bekend geworden dat de Formule 1 ook niet later dit jaar alsnog naar Zandvoort komt.

In het weekend van 1 t/m 3 mei had de Formule 1 voor het eerst in 35 jaar weer naar Circuit Zandvoort moeten komen, maar het coronavirus gooide roet in het eten. Hierna is er nog gekeken naar mogelijkheden om de Grand Prix later dit jaar nog te laten plaatsvinden, maar zoals verwacht gaat dat niet lukken. De kogel is nu definitief door de kerk: we moeten nog tot volgend jaar wachten voor het dan wél zo ver is. Dat maakt de organisatie van de Grand Prix bekend.

Het management van de Formule 1 gaat later dit jaar de kalender voor 2021 opstellen en dan zal ook bekend worden wanneer de raceklasse werkelijk zijn rentree op het circuit tussen de Zandvoortse duinen zal maken. Vermoedelijk zal het ongeveer rond dezelfde data plaatsvinden als dit jaar de bedoeling was. Mensen met een ticket voor het afgelaste raceweekend worden volgens de organisatie op 2 juni op de hoogte gebracht van de mogelijkheden. Ze kunnen de tickets behouden voor gebruik volgend jaar óf hun geld terugkrijgen.

Voormalig F1-coureur Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch GP, is uiteraard teleurgesteld dat het er dit jaar niet van is gekomen: “We waren helemaal klaar voor deze eerste race en dat zijn we nog steeds. Er is een ongelooflijke prestatie geleverd, met dank aan alle betrokken fans, bedrijven en overheden. De F1 heeft bij ons geïnventariseerd om zonder publiek de race dit jaar te laten plaatsvinden, maar we willen dit moment, de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort, graag samen vieren met onze racefans in Nederland. We vragen iedereen nog even geduld te hebben. Ik heb er 35 jaar naar uit moeten kijken, dus ik kan nog wel een jaartje wachten.”

Het Formule 1-seizoen van 2020 moet vanwege het virus nog steeds beginnen, maar het lijkt er steeds meer op dat het wel gaat lukken om in juli toch van start te gaan in Europa. De Grand Prix van Oostenrijk staat op de rol voor het eerste weekend van juli. Een week later wordt daar ook de tweede GP van het seizoen verreden. Daarna volgt Hongarije en in de eerste twee weekeinden van augustus worden er (zo is de planning) twee GP's op het Britse Circuit Silverstone verreden. Spanje, België en Italië volgen daarna. Waarschijnlijk worden al deze races nog wel zonder publiek verreden.