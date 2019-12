Zandvoort licht aanpassingen voor F1 verder toe

Op Circuit Zandvoort en in de directe omgeving is duidelijk te zien dat er flink verbouwd wordt. Het bouwverkeer rijdt af en aan, de baan is op diverse plekken in bouwterrein veranderd en de pitstraat is één lege vlak asfalt. Komend voorjaar moet de F1 hier weer neerstrijken voor het eerst sinds 1985. Dat is nu nog moeilijk voor te stellen, maar tegenover onder meer AutoWeek verklaart circuitdirecteur Robert van Overdijk dat het goed gaat komen: “We streven er naar om de baan ergens in februari weer in gebruik te nemen. Vanaf april zullen we aan de slag gaan met de opbouw van het evenement. We maken ons geen zorgen over de planning.”

Het circuit moet op diverse punten aangepakt worden om te voldoen aan de strenge richtlijnen van de FIA, de federatie die over de regels in de Formule 1 gaat. Zandvoort is volgens circuitontwerper Jarno Zaffelli op maar liefst 104 punten aangepast. De meest opvallende aanpassing is die van de laatste bocht, de Arie Luyendijkbocht. Dat wordt een ‘kombocht’. “We hebben op andere banen met kombochten gekeken hoe dat daar gedaan is. Historisch gezien hebben Europese kombochten een verloop in hoe stijl ze zijn. Hoe dichter je bij de buitenkant komt, hoe stijler het wordt,” aldus Zaffelli. Hij geeft aan dat ook de Arie Luyendijkbocht een stijgende hellingsgraad heeft.

Sportief directeur Jan Lammers legt daarbij uit dat ook de Hugenholtzbocht een hellingshoek krijgt. Dat moet die bocht ook een stuk interessanter maken en bij gaan dragen aan de actie op de baan bij de Grand Prix. “Voorheen kon je hier niet echt inhalen, maar nu hebben we hier meerdere mogelijkheden. Een spannende Grand Prix gaat echter over meer dan alleen inhalen,” benadrukt de Zandvoorter. Lammers is ervan overtuigd dat het circuit, als het eenmaal af is, vanwege de bijzondere bochten vooral erg gaaf wordt om op te rijden. “Ik denk dat we de mooiste en meest uitdagende baan in Europa worden. Ik denk dat we zelfs op den duur de nominatie nog krijgen voor de mooiste baan in de wereld.”

Bereikbaarheid

Uiteraard is bereikbaarheid al sinds jaar en dag een zorg bij Circuit Zandvoort. Het tussen de duinen verscholen circuit kent slechts een paar nauwe toegangswegen. Er wordt dan ook gevreesd voor enorme verkeersinfarcten rond de GP, maar daar heeft de organisatie uiteraard aan gedacht. Rob Langenberg, hoofd Event Operations, geeft aan dat er een combinatie van vervoersmiddelen ingezet wordt. Zo moeten er twaalf treinen per uur gaan rijden naar Zandvoort, komt er een fietsenplan om met de fiets naar het circuit te gaan en rijden er pendelbussen vanaf grote parkeerplaatsen op enige afstand van Zandvoort. De directe toegangswegen worden afgesloten voor auto’s. Enkel mensen met toestemming (zoals inwonenden van Zandvoort) zullen met de auto naar de kustplaats kunnen.