Benieuwd naar de prijzen van de nieuwe Renault Twingo? Wij ook! Gelukkig zijn die er nu. De nieuwe elektrische Renault Twingo E-Tech Electric heeft een vanafprijs van net geen €21.000

'De Renault Twingo krijgt een vanafprijs van minder dan €20.000.' Nou, in Nederland slaagt Renault er niet in om de nieuwe elektrische Twingo E-Tech Electric voor minder dan 20 mille op de prijslijst te zetten. De vanafprijs van iets minder dan €20.000 geldt voor Frankrijk, waar de Twingo standaard niet kan snelladen. In Nederland kan de Twingo dat wel en dat levert hem een hogere vanafprijs op. Die vanafprijs: €20.900.

Voor €20.900 krijg je de Renault Twingo E-Tech Electric als Evolution. Voor €22.590 krijg je de nieuwe Twingo als rijker uitgeruste Techno. Ongeacht de gekozen uitvoering kun je met 11 kW AC-laden, snelladen kan met 50 kW. Ook heeft de Renault Twingo altijd een 82 pk sterke elektromotor en een LFP-accu die goed is voor een bereik van 262 kilometer. De vanafprijs ligt met €20.990 iets boven die van de duurste Dacia Spring. Die duurste Spring heeft een 100 pk sterke elektromotor, kan met 40 kW snelladen en heeft een bereik van maximaal 225 kilometer. De Twingo is bovendien een stuk groter dan de Spring. De Twingo is met 3,79 meter zo'n tien centimeter langer. Ook is hij aanzienlijk breder en dus ook ruimer. De bagageruimte heeft een capaciteit van 326 liter. De Spring schopt het tot slechts 288 liter.

Uitrusting Renault Twingo E-Tech Electric

Als voorlopige instapper Evolution heeft de Renault Twingo standaard een 7-inch digitaal instrumentarium, een 10-inch centraal display, cruise control, een automatische noodremassistent, Lane Keeping Assist, de slimme verschuifbare stoelen achterin, airco en parkeersensoren achter. De Techno biedt daarbij zaken als het Open R Link-infotainmentsysteem, adaptieve cruise control met stop&go, climate control, one-pedal driving, een achteruitrijcamera en een neerklapbare rugleuning voor de passagiersstoel.

Prijzen Renault Twingo E-Tech Electric