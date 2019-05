Dít is de Ferrari SF90 Stradale

De SF90 Stradale is een auto die je in elk opzicht een superlatief kunt noemen. Dacht je namelijk dat de 3,9-liter grote V8 die in de zeer recent onthulde F8 Tributo 720 pk en 770 Nm levert de krachtigste achtcilinder van het merk ooit was? Vergeet het maar, deze SF90 Stradale heeft namelijk een doorontwikkelde en opgeboorde versie van die achtcilinder aan boord die 780 pk en 800 Nm uit zijn inhoud van 4 liter perst. Daar blijft het niet bij, de SF90 krijgt namelijk bijval van niet één, niet twee, maar drie elektromotoren. Het gecombineerd vermogen ligt op een heftige 1.000 pk, al is dat alleen beschikbaar in de heftige Qualify-modus.

De oplettende lezer kan hier uit bovenstaande concluderen dat de SF90 Stradale geen 'reguliere' hybride is zoals de LaFerrari, maar een stekker heeft en dus een plug-in hybride is. Een groot verschil met de LaFerrari is het gegeven dat deze SF90 Stradale in serie gebouwd wordt en dat er dus geen beperkte oplage van beschikbaar is.

De SF90 Stradale, het getal 90 in de naam verwijst naar het negentig jarig bestaan van Scuderia Ferrari, heeft zoals gezegd drie elektromotoren waarvan er eentje tussen de achter de voorstoelen geplaatste V8 en de, overigens nieuwe achttraps automaat met dubbele koppeling is geplaatst. De resterende twee zijn aan de vooras gekoppeld en kunnen elk een voorwiel aansturen. Inderdaad, dat maakt de SF90 tot een vierwielaangedreven supercar. De cijfers liegen er niet om. Een sprintje vanuit stilstand naar een snelheid van 100 km/h is in 2,5 tellen achter de rug. Indrukwekkender zijn de 6,7 seconden die de 1.570 kilo wegende extremist naar de 200 km/h te katapulteren. De LaFerrari had daar enkele tienden langer voor nodig. De topsnelheid van de buitenissige plug-in ligt op 340 km/h. Heftig. Meer leuke cijfers: elke pk heeft slechts 1,57 te versjouwen en per liter wekt de V8 195 pk op. Het spoilerwerk van de nieuwe trots uit Maranello is bij 250 km/h goed voor 390 kilo neerwaartse druk.

En, schreven we niet dat de SF90 Stradale een plug-in is? Dat klopt. De hybride-met-stekker heeft een 7,9 kWh groot accupakket, goed voor een elektrisch bereik van 25 km. De topsnelheid ligt in elektromodus op 135 km/h.

Hoewel de koets van deze 4,71 meter lange, 1,97 meter brede en slechts 1,19 meter hoge SF90 Stradale enigszins doet denken aan die van de F8 Tributo, delen de twee op technisch vlak weinig tot niets met elkaar. Het merendeels uit koolstofvezel opgebouwde chassis van deze nieuwkomer dient namelijk als basis voor de nieuwe modellen van Ferrari met een V8 middenmotor. Ferrari zegt dat het nog een hele klus was om de aerodynamica en koeling van de aandrijflijn fatsoenlijk te krijgen. Of het uiterlijk geslaagd is, laten we in het midden. Extreem en voor Ferrari vernieuwend oogt het in ieder geval. Leuk detail: de achterspoiler kan openklappen.

De cockpit van de SF90 Stradale, die overigen meer naar voren is geplaatst dan in auto's als de 488 en F8 Tributo, bevat een aantal opvallende zaken. Zo monteert Ferrari een stuur met een touchpad een touchknoppen met haptische feedback. In theorie kun je nagenoeg elke functie van de auto middels deze knoppen bedienen. Het instrumentenpaneel is volledig digitaal en bestaat uit een 16-inch groot gebogen display. Leuk detail: de wijze waarop de bedieningshendel(s) van de automaat zijn vormgegeven zijn een verwijzing naar het schakelpatroon van handgeschakelde Ferrari's van weleer. Verder is de SF90 Stradale uitgerust met keyless entry, een functionaliteit die straks over andere modellen van het merk wordt uitgerold.

Klanten kunnen kiezen uit twee SF90 Stradale-smaken. Naast een standaardversie is er een sportievere Assetto Fiorano-versie met andere schokdempers en dankzij het veelvuldiger toepassen van koolstofvezel voor zaken als de deurpanelen en titanium voor de uitlaat en de veren, 30 kilo lager gewicht. Vanbuiten is deze Assetto Fiorano-variant onder andere te herkennen aan een aangepaste achterspoiler die meer neerwaartse druk opwekt.

Wat dit moois gaat kosten? Dat weten we later deze week. Begin 2020 komt -ie op de markt.