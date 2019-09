Dít is de Ferrari F8 Spider!

De F8 Spider is - zijn naam geeft het al weg - de open versie van de F8 Tributo die eerder dit jaar werd gepresenteerd. Het mag dan ook geen verrassing heten dat ook deze Spider tot op zekere hoogte een grondig herziene en doorontwikkelde versie is van de 488 Spider (2015) en 458 Spider (2011).

Hét grote verschil met de dichte F8 Tributo heeft natuurlijk met het dak van de F8 Spider te maken. Ferrari geeft deze open variant van zijn V8-middenmotor-sporter een klein elektrisch wegklapbaar dak dat het merk simpelweg aanduidt met de letters RHT, een afkorting die staat voor Retractable Hard Top. De reeds genoemde voorgangers van de F8 Spider hadden een vergelijkbare dakconstructie. Het dak, dat min of meer dubbelvouwt, krijgt in ingeklapte toestand een plek boven de achtcilinder. In 14 tellen laat het dakje zich bij een snelheid van maximaal 45 km/h openen of sluiten.

Specificaties

Onderaan de streep is de F8 Spider met zijn gewicht van 1.400 kilo zo'n 20 kilo lichter dan zijn directe voorganger (488 Spider). Tel daar bij op dat de achter de voorstoelen geplaatste machtige 3.9 V8 met 720 pk en 770 Nm 50 extra briesende paarden mobiliseert dan de achtcilinder in die auto en het is opeens niet zo gek je voor te stellen dat deze open Italiaan zich in 2,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h katapulteert. Indrukwekkender zijn de luttele 8,2 seconden die nodig zijn om de auto een snelheid van 200 km/h te laten bereiken. De topsnelheid ligt op een toupetverpletterende 340 km/h. Schakelen gaat in alle gevallen met een zeventraps automaat met dubbele koppeling, een bak waar de nodige F1-techniek in ondergebracht is.

De gewichtsverdeling van de 4,3 meter lange en 1,2 meter lage F8 Spider is vastgesteld op 41,5 procent voor en 58,5 procent achter. Net als bij de F8 Tributo het geval was, heeft Ferrari ook de nodige techniek uit andere modellen in deze Spider verwerkt. Zo is het uitlaatspruitstuk en de wijze waarop de luchttoevoer wordt geregeld afgekeken van de 488 Challenge en hebben de heren en dames in Maranello diverse methodes om het gewicht terug te dringen afgekeken van de 488 Pista. De spoiler die achterop een plek krijgt, is groter dan die van de F8 Tributo.

Benieuwd naar de tweede opengewerkte Italiaan uit Maranello? Houdt onze website dan zeker vandaag éxtra goed in de gaten. Een onthulling laat namelijk niet lang meer op zich wachten.