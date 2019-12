Ferrari viermaal letterlijk aan de prijs

De F8 Spider is de open versie van de begin dit jaar gepresenteerde F8 Tributo, de opvolger van de 488 die nog altijd veel techniek met diens voorganger deelt: de 458. De 1.400 kilo wegende Italiaanse exoot heeft een 720 pk en 770 Nm sterke 3.9 V8 achter de voorstoelen, een machine die de F8 Spider in 2,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h lanceert. In een luttele 8,2 seconden draaft -ie naar de 200 km/h en het versnellen houdt pas op als de snelheidsmeter op 340 km/h staat. De prijs voor al dit moois: € 323.178. Let wel, net als de andere in dit artikel vermeldde prijzen is dit bedrag exclusief afleverkosten. Reken er voor het gemak dus nog even enkele duizenden euro's bovenop. Het prijsverschil met de F8 Tributo bedraagt zo'n 27 mille.

De meest recent onthulde nieuwkomer uit Maranello is de Roma, naast de reeds bekende Portofino de tweede 'instap-Ferrari' met een V8 in het vooronder. Deze van een 620 pk en 760 Nm krachtige 3.9 V8 voorziene GT, die daarmee sterker is dan de Portofino en de GTC4Lusso T, wisselt vanaf € 244.737 (exclusief afleverkosten) van eigenaar. Daarmee staat hij prijstechnisch iets boven de Portofino. Daar krijg je wel een coupé voor terug die in 3,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h dendert. Z'n topsnelheid is met 320 km/h eveneens zéér respectabel.

Het derde paradepaard van Ferrari waarvan z'n kale vanafprijs bekend is, is tevens de enige Italiaan in dit bericht met de machtige 6,5-liter grote V12 als krachtcentrale: de 812 GTS. Deze open versie van de 812 Superfast, is een bijzonder geval, daar het de eerste open Ferrari met V12 sinds jaren is die daadwerkelijk in serieproductie gaat. Eerdere opengewerkte Ferraris met een twaalfcilinder als de 550 Barchetta Pininfarina, Superamericana en SA Aperta kwamen namelijk slechts in beperkte oplage beschikbaar. De 812 GTS beschikt dankzij z'n machtige V12-hart over 800 pk en 718 Nm en daarmee zoef je met wapperende haardos in 3 tellen naar een snelheid van 100 km/h. Na 8,2 seconden schuift het asfalt met 200 km/h onder je zitvlak door en bij 340 km/h vindt de 812 GTS het hoofdstuk 'versnellen' wel welletjes geweest. Ferrari vraagt, exclusief afleverkosten, € 425.874 voor de 812 GTS.

De meest kostbare en op technisch vlak wellicht ook de meest interessante van het stel, is de SF90 Stradale. Dit absolute neusje van de Ferrari-zalm werd in mei dit jaar aan de wereld voorgesteld en heeft een 780 pk 4,0-liter grote V8 achter de voorstoelen. Die machine is gekoppeld aan maar liefst drie elektromotoren die samen goed zijn voor 220 pk. Het systeemvermogen bedraagt een imposante 1.000 pk en daarmee schiet de extremist, wiens bloedlijn niet direct te herleiden valt tot de Enzo Ferrari en LaFerrari, in een luttele 2,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De elektromotoren wijzen er natuurlijk op dat dit niet zomaar een hybride is, maar dat de SF90 Stradale over een stekker beschikt. De buitenissige plug-in hybride heeft een topsnelheid van 340 km/h en wie het 7,9 kWh grote accupakket benut om elektrisch mee rond te zoemen, kan dat 25 kilometer lang volhouden. De topsnelheid in elektromodus ligt op 135 km/h. De kale vanafprijs: € 449.661. Slik... Medio volgend jaar komt -ie beschikbaar.