Franse auto-ontwerper Robert Opron overleden

Opron begon zijn carrière aanvankelijk niet in de auto-industrie. Hij studeerde architectuur aan de École nationale supérieure des Beaux-Arts in Parijs en zocht in eerste instantie zijn heil bij de luchtvaart, voordat hij in 1958 bij Simca uitkwam. Daar werkte hij nog geen drie jaar omdat zijn afdeling opgeheven werd. Omdat hij een concurrentiebeding had ondertekend, mocht hij daarna niet onmiddelijk zijn heil elders in de auto-industrie zoeken.

Na een kort intermezzo van een jaar als ontwerper van huishoudelijke apparaten ging hij in 1962 voor Citroën aan het werk. Daar begon hij onder Flaminio Bertoni, de man die onder meer verantwoordelijk was voor de 2CV, DS en Traction Avant. Toen Bertoni in 1964 overleed werd Opron hoofdontwerper van Citroën. Opron was in zijn tijd bij Citroën onder meer verantwoordelijk voor de facelift van de DS in 1967, met de vier ronde koplampen achter glas. Volledig nieuwe modellen van Opron's hand waren de GS, SM en CX, waarmee hij de stijl van Citroën een stuk moderner maakte. Helaas mocht het niet baten voor Citroën, want het geld was op en in 1974 fuseerde het merk dankzij de Franse overheid met Peugeot.

Niet lang daarna verruilde Opron Citroën voor Renault, waar hij de facelift van de Alpine A310 overzag en onder meer verantwoordelijk was voor de Renault Fuego en de Renault 10, -11 en 25. Het bleef niet alleen bij de auto's, want ook de hoekige vrachtauto Renault Magnum was een ontwerp van Opron. De strakke lijnen en rechte hoeken waren dan ook een belangrijk stijlkenmerk van de Franse meesterontwerper. Na Renault heeft hij nog gewerkt bij Centro Stile van Fiat. Daar tekende hij de iconische Alfa Romeo SZ en RZ. In de periode daarna heeft hij nog onafhankelijk advieswerk verricht, om uiteindelijk in 2001 met pensioen te gaan.

In zijn carrière werd Opron met name geprezen om zijn kwaliteiten als teamspeler. Ook wist hij stijlelementen van zijn studiemodellen goed te vertalen naar de praktijk, waardoor zijn ontwerpen allerminst als 'saai' betiteld kunnen worden. Op 29 maart overleed hij aan de gevolgen van het coronavirus in het ziekenhuis van Anthony in Parijs.