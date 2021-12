Dieven gebruiken AirTags om dure auto's op te sporen

Autodieven gaan vaak erg gewiekst te werk. Dat blijkt ook wel uit een nieuw fenomeen dat in Canada is opgedoken. Daar worden Apple AirTags gebruikt om bij vaak dure auto's toe te slaan als de omstandigheden gunstig zijn voor autodieven.

Hoe goed je ook op een auto let, soms staat-ie wel eens ergens geparkeerd waar je er even wat minder zicht op hebt of waar de kans op getuigen bij een diefstal niet groot is. Dat is precies waar autodieven in Canada nu op inspelen met behulp van AirTags, een gadget van Apple waarmee je bijvoorbeeld de locatie van je sleutels of portemonnee op je iPhone kunt zien zodat je deze niet meer kwijt raakt.

Volgens de regionale politie van York in Canada plaatsen vindingrijke dieven de rond de €35 kostende minizenders op een onopvallende plaats op auto's. Vervolgens kunnen ze de auto opsporen en als de gelegenheid zich voordoet in alle rust stelen. Op deze manier zijn in de afgelopen weken al zeker vijf auto’s gestolen, meldt de lokale politie-eenheid aan het Canadese CTV News.

Om te voorkomen dat dieven je auto kunnen volgen, kun je volgens de politie de auto beter niet op straat parkeren maar in een parkeergarage. Ook raden de agenten aan om je auto - zelfs op een zogenaamd veilige plek - altijd te vergrendelen met een extern stuurslot. Voor zover bekend zijn er in Nederland nog geen gevallen bekend van diefstallen met de zendertjes.