Meeste auto-inbraken sinds begin coronacrisis

In oktober is weer veel vaker ingebroken in een auto. Het gaat om het hoogste aantal sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart vorig jaar.

Er is in oktober bijna 4.400 keer ingebroken in een auto, zo blijkt uit een analyse van politiecijfers door LocalFocus. De provincies Noord-Holland, Noord-Brabant en Overijssel telden vorige maand een recordaantal auto-inbraken sinds het begin van de coronacrisis. Ook in verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Breda, Eindhoven en Hengelo, waren autokrakers sinds het uitbreken van corona vorige maand het vaakst actief. De gemeente Utrecht telt tot nu toe dit jaar relatief de meeste auto-inbraken: zo’n 76 per tienduizend inwoners. Ook in Nieuwegein, Amsterdam, Rotterdam en Rijswijk wordt relatief veel uit auto’s gestolen.

Tot en met oktober van dit jaar registreerde de politie bijna 31.000 diefstallen uit een auto. Dat zijn er minder dan vorig jaar, toen er in dezelfde maanden bijna 38.000 autokraken werden gezet. Met name Zeeland, Drenthe, Groningen en Gelderland tellen dit jaar aanzienlijk minder auto-inbraken. Vooral in februari, maart en april dit jaar werd er weinig uit auto’s gestolen. In deze maanden was er ook sprake van een avondklok.

Er wordt vaak ingebroken in auto's om losse apparatuur, zoals laptops, te stelen. Het gebeurt echter ook regelmatig dat dieven het voorzien hebben op het infotainment- of navigatiesysteem dat in de auto is ingebouwd. Ook airbags worden nog wel eens gestolen, deze worden vaak verscheept naar andere delen van de wereld om bij schadeherstel weer in een auto te worden gezet.