Bij veel tankstations in Duitsland is de literprijs voor benzine vrijdag onder de 2 euro gezakt. Dat komt door een tijdelijke accijnsverlaging van ongeveer 17 cent om de pijn te verzachten van de gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Die al eerder aangekondigde maatregel ging vrijdag in en geldt tot eind volgende maand.

Volgens de app van de Duitse automobielvereniging ADAC kost benzine bij veel tankstations zelfs aanzienlijk minder dan 2 euro, soms zelfs minder dan 1,90 euro per liter. Ook diesel wordt in delen van Duitsland voor minder dan 2 euro per liter verhandeld.

Ter vergelijking: in Nederland ligt het goedkoopste tankstation volgens de ANWB in de provincie Drenthe. Daar is een automobilist voor een liter benzine net iets minder dan 2,15 euro kwijt.

De Nederlandse tankstationbranche klaagt al langer dat door het grote prijsverschil steeds meer Nederlanders over de grens gaan tanken. Nederlandse pomphouders in de grensstreek hebben daardoor veel minder klandizie.