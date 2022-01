Dieselprijs bereikt nieuwe 'mijlpaal'

De nieuwe mijlpaal waar velen ongetwijfeld niet over te spreken zijn is bereikt: een liter diesel kost nu gemiddeld (GLA) €1,80. Dat blijkt uit gegevens van United Consumers, dat de landelijke adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bijhoudt. Nog geen week geleden werd er ook al een nieuw record bereikt, toen een liter diesel €1,772 (GLA) kostte. De gemiddelde landelijke adviesprijs voor een liter Euro 95 (E10) is nu overigens €2,13 en lpg kost €1,14 per liter.

Directeur Paul van Selms van United Consumers sluit niet uit dat een liter diesel straks meer dan 2 euro per liter kost, zoals bij benzine ook al gebeurde. "Dat is niet de verwachting, maar alles kan. Met de huidige inflatie gieren alle prijzen omhoog", zegt Van Selms. Daarbij is er veel vraag naar diesel. De spanningen tussen Rusland en Oekraïne doen de rest. Door die oplopende spanningen loopt ook de olieprijs op. "Rusland is niet alleen een grote leverancier van gas, maar ook van aardolie", aldus Van Selms. "Handelaren anticiperen door te gaan hamsteren." En dat drijft de prijzen verder op.

Er wordt al gespeculeerd over een olieprijs van boven de 100 dollar per vat. "Als dat een dag of een week zo is, dan zegt dat niet zo veel. Als dat structureel wordt, moet je ermee leren leven. Maar we zijn nog lang niet van onze benzine- en dieselverslaving af." Het elektrische wagenpark groeit weliswaar, maar ook weer niet zo hard dat fossiele brandstof overbodig wordt. Of het piekmoment voor de dieselprijs in zicht is, is moeilijk te zeggen. "Eigenlijk is €1,80 euro per liter al niet meer normaal. Maar wat is nog normaal tegenwoordig?" De prijs van een liter benzine ging in het afgelopen jaar voor het eerst door de grens van de €2 per liter. Dat leek eerder nog ondenkbaar, maar niet veel later werd de grens van €2,10 geslecht.