Dieselprijs aan de pomp meer dan 10 eurocent omhoog

Diesel is vrijdag fors in prijs gestegen aan de Nederlandse pomp door de aanhoudende Iranoorlog. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is de adviesprijs voor een liter diesel bij de grote oliemaatschappijen met meer dan 10 eurocent omhooggegaan.

Gemiddeld staat de landelijke adviesprijs voor diesel nu op 2,793 euro per liter. Donderdag was dit nog 2,688 euro per liter. Shell en BP hebben hun adviesprijs zelfs met 12 eurocent omhooggegooid, meldt UnitedConsumers. De toename van de dieselprijs is veel sterker dan bij benzine. De adviesprijs voor Euro95 is vrijdag gemiddeld ruim 2 eurocent toegenomen tot 2,595 euro per liter. Zowel bij diesel als benzine gaat het om de hoogste prijzen ooit.

De oorlog in het Midden-Oosten zorgt inmiddels al weken voor hoge brandstofprijzen. De forse toename van de dieselprijs aan de pomp van vrijdag volgt op een sprong van de prijzen op de Europese dieselmarkt. Donderdag werd een vat diesel daar verhandeld voor meer dan 200 dollar per vat. Dat was voor het eerst sinds 2022.