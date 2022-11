Diesel werd in minder dan een maand 30 cent goedkoper

Diesel werd dit jaar net als benzine flink duurder, maar de stijging was steviger dan bij benzine. Het werd zelfs duurder dan benzine. Nu zakt de dieselprijs echter harder dan de benzineprijs; in nog geen maand tijd ging er dik 30 cent per liter af.

De prijs van een liter diesel is in november flink gedaald, blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. De adviesprijs lag begin deze maand op €2,25, drie weken later ligt die prijs op €1,928. Dat is een daling van ruim 30 cent per liter. Door de fikse daling ligt de dieselprijs nu op het laagste punt sinds begin maart en nadert die het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Sinds de Russische invasie en de daaruit voortkomende schok op de markt voor grondstoffen zijn brandstofprijzen flink verder gestegen, nadat eind 2021 de prijzen al omhoog gingen.

De daling werd eind oktober ingezet nadat de gevolgen van stakingen bij Franse olieraffinaderijen langzaam wegebden. Door de werkonderbrekingen moesten de Fransen hun brandstof, vooral diesel, uit het buitenland halen. Dat dreef de prijs toen op. Verder is de olieprijs, het hoofdingrediënt van de brandstof, in de afgelopen weken in prijs gedaald. Begin deze maand kostte een vat Brentolie nog tegen de 95 dollar (ruim €91). Vandaag is dat nog maar 85,60 dollar, omgerekend bijna 10 procent lager. Hierdoor is niet alleen diesel, maar ook benzine in prijs gezakt. Vrijdag is de adviesprijs voor een liter benzine €1,95, begin november was dat nog €2,15.

Dat de dieselprijs zo hard daalt, is tegen veel verwachtingen in. Eind oktober werd er nog gevreesd dat de dieselprijs juist verder zou stijgen en er tekorten konden optreden. Nog iets eerder, in september, werd er nog rekening gehouden met een prijspiek voor diesel in het begin van het nieuwe jaar. Opnieuw aangescherpte coronamaatregelen in China hebben echter een aardige deuk geslagen in de olieprijzen. Tegelijkertijd ligt het aanstaande boycot op Russische olie wel op de loer en dat kan er vooral voor zorgen dat diesel weer duurder wordt. Het blijven onzekere tijden aan de pomp, maar momenteel is het prijspeil even wat gunstiger.