Deze week: veel elektrisch nieuws uit LA, test Huracan STO

In Los Angeles is deze week een autoshow en dat ga je woensdag 17 november merken op onze site. Hyundai en Kia gaan los met respectievelijk de Ioniq 7 Concept en de EV9 Concept. Twee elektrische SUV’s. Porsche onthult de Taycan Sport Turismo en de Cayman GT4 RS. Maar als tegengas komt er aardig wat spul voorbij met een adrenalineverhogend karakter. De Toyota GR86 staat bijvoorbeeld net online.

We zijn de maandag afgetrapt met de eerste kennismaking met de Toyota GR86, die nog gecamoufleerd is maar waarmee we al wel los mochten gaan. Woensdag zie je onze test van de Lamborghini Huracan STO, de heftigste Lambo aller tijden. Achterwielaandrijving, meer dan 600 pk en nog bruter dan de Huracan Performante. Tussen het elektrische geweld in LA schittert ook de Porsche Cayman GT4 RS. We weten al wat -ie kan op de Nordschleife, nu moet -ie alleen nog onthuld worden.

De populaire rubriek Klokje Rond verschuift naar morgen. We zetten in de aflevering van deze week een Peugeot 508 op de brug. Het is een 1.6 THP, en die heeft al 316.000 kilometer op de teller staan.

Vrijdagmiddag is het weer tijd voor de bandentest, dit keer behandelen we winterbanden in de maat 18 inch. Met name banden voor achterwielaandrijvers die achter breder rubber hebben dan voor. En natuurlijk ga je ook vrijdag weer je weekend in met een dubbeltestvideo. De Audi Q5 Sportback treedt als plug-in hybride aan tegen een Volvo XC60.