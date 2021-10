Porsche 718 Cayman GT4 RS is extreme topversie

Porsche deelt nog geen uitgebreide technische specificaties van de nieuwe 718 Cayman GT4 RS, maar deelt wel al een reeks foto's waarop de auto onder meer op de Nürburgring-Nordschleife in actie is te zien. Dat is niet zonder reden. Ontwikkelingscoureur Jörg Bergmeister heeft met de 718 Cayman GT4 RS namelijk een ronde op de 20,6 kilometer lange Nordschleife van het Duitse circuit afgelegd, in 7 minuten en 4,51 seconden.

Om dat in perspectief te zetten: de 718 Cayman GT4 zonder RS-toevoeging die voorheen de absolute topversie van het 718-gamma was, was op het Eifel-circuit maar liefst 23,6 seconden 'langzamer'.

De RS-variant van de 718 Cayman GT4 brengt bekende RS-receptuur naar die van nature al niet bepaald trage scheurneus. Zo is de 718 Cayman GT4 RS volgens Porsche lichter en directer en levert het aangepaste spoilerwerk meer neerwaartse druk op.

Of de 718 Cayman GT4 RS ook krachtiger is dan de reeds bestaande RS-loze variant? Daar gaan we wel vanuit. De 718 Cayman GT4 RS heeft een 4,0-liter zescilinder boxermotor, die het ondanks de afwezigheid van turbo's tot 420 pk en 420 Nm schopt. Daarmee dendert hij in 4,4 seconden naar 100 km/h om pas bij 304 km/h de handdoek in de ring te gooien.

De Porsche 718 Cayman GT4 RS wordt in november in zijn geheel gepresenteerd. Nog even geduld dus!