Deze week ontvangen Marco en Roy een gast in de vorm van collega Jan Lemkes. Die reed met de nieuwe Mazda 6e, en dat blijkt een vrij controversiële auto. Jan legt uit waarom. Marco was ondertussen te gast bij Nissan, terwijl Roy reed in een Chinees met Mercedes-trekjes. Veel luisterplezier!

In deze aflevering aandacht voor de nieuwe Mazda 6e. Een auto met een bijzondere achtergrond. De Mazda 6e is namelijk veel meer een Chinees dan een Japanner, en kwam in China tot stand in samenwerking met Mazda’s plaatselijke partner Changan. Dat verklaart het nieuwe platform en de gelijkenis met de Deepal L07, waarmee de Mazda heel veel componenten deelt. In China heet dezelfde Mazda EZ-6 en is hij al sinds 2024 leverbaar, ook met een ‘range extender’ op benzine. Eind vorig jaar konden we de auto al bekijken en vervolgens was bij voor het eerst live te zien op het Salon van Brussel.

Hier in Europa is de 6e altijd een achterwielaangedreven BEV (batterij-elektrisch dus), verkrijgbaar met twee accupakketten. De Long Range komt met 552 tegen 479 kilometer inderdaad wat verder dan de standaardversie, maar toch is die goedkopere variant de auto die je moet hebben. De ‘instapper’ heeft namelijk een veel modernere LFP-accu, kan dus straffeloos tot 100 procent worden geladen, biedt alsnog een heel fatsoenlijke actieradius en kan – belangrijk! - veel sneller snelladen. De instapper piekt bij 165 in plaats van 90 kW. Concreet betekent dat volgens Mazda dat opladen van 10 naar 80 procent bij een geschikte snellader met de instapper al in 24 minuten achter de rug is, terwijl je met de Long Range maar liefst 47 minuten aan de paal staat. Jan Lemkes reed met de auto en vertelt er in de podcast over.

