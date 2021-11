Deze week lees en zie je hoe de Renault Mégane E-Tech rijdt. De elektrische Renault is een van de belangrijkste nieuwe modellen voor 2022 en voor het merk het belangrijkste model in jaren. Dinsdag staat de video van de test online.

De Renault Mégane E-tech is een volledig nieuwe elektrische auto die het moet opnemen tegen modellen als de Volkswagen ID3 en Kia e-Niro. De elektrische cross-over is vanaf februari 2022 te bestellen, en komt in het voorjaar op de markt. Bij de start is er keuze uit accupakketten van 40 en 60 kWh. De Mégane E-Tech Electric komt 470 kilometer ver, de variant met het kleinere accupakket haalt 300 kilometer op een lading.

Maandagmiddag is traditioneel het moment waarop we je een nieuwe aflevering van Klokje Rond voorschotelen. Deze week is dat een Seat Leon met de 1.8 turbo motor, de bekende 1.8-20VT en die is gekoppeld aan de Topsport-uitvoering. De Leon die op de brug gaat komt uit 2005 en heeft 360.000 kilometer op de klok. De motor rijdt op LPG.

Deze week nemen we verder al een beetje afscheid van de Ford Mondeo. We haalden een dikke ST-Line X op, een zeer complete uitvoering met alles erop en eraan en daarmee nemen we je mee door de geschiedenis van de Ford Mondeo. In 2022 valt het doek voor dat model, na 29 jaar. We duiken in de geschiedenis, kruipen achter het stuur van een vroege generatie en blikken bij de hybride stationwagon ook vooruit naar de toekomst.