Matrixborden soms wel jaren defect: 'Gevaarlijk'

Het schort nogal aan het onderhoud aan matrixborden, zo concludeert Omroep Gelderland na onderzoek. Er waren vorig jaar 1.160 storingen aan matrixborden die langer dan 30 dagen duurden. Daarbij kon er ook geen rood kruis op het bord verschijnen, terwijl dat soms van levensbelang kan blijken als er bijvoorbeeld op die rijstrook net iemand met pech staat.

Maar liefst 16 procent van de storingen duurde minstens 30 dagen en in sommige gevallen staan matrixborden zelfs jaren op storing. Volgens Rijkswaterstaat is een gebrek aan personeel en materiaal het probleem. Ook wordt reparatie soms uitgesteld tot er groot onderhoud aan de weg wordt uitgevoerd, om wegafsluitingen te voorkomen.

Omroep Gelderland heeft van diverse weginspecteurs meldingen in handen over situaties waarbij hun werk gevaarlijk werd door een niet-functionerend matrixbord. "Hierdoor brengen we niet alleen de betrokkene in gevaar maar ook onze eigen ketenpartners en eigen mensen! Ik vind dit echt not done", zo stelt een weginspecteur.