In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De jaren 90 waren niet per se het hoogtepunt uit de geschiedenis van Rover, maar ook toen maakten de Britten nog heerlijk eigenwijze auto's. De Honda-basis was daarbij soms niet te missen, zoals bij de 200-serie. Je hoeft geen twee keer te kijken om te zien dat deze Rover 216 in de vorm van de Honda Concerto een Japans neefje had. Er zit echter wel een lekker Rover-sausje overheen, zeker bij dit exemplaar. Zo in het groen met zijn verchroomde grilletje is de uitstraling lekker Brits.

In het interieur doet de Rover er nog een schepje bovenop. Dat wil zeggen: het haast obligate randje hout ontbreekt hier natuurlijk niet. Verder oogt het vooral behoorlijk sober, al hebben we hier wel degelijk te maken met een vrij luxe 216. Zo heeft hij bijvoorbeeld voor- én achterin elektrisch bedienbare ramen en elektrisch verstelbare zijspiegels. Airconditioning is er dan weer niet, al is dat voor een auto uit 1993 in dit segment zeker geen schande. Leuk detail: de oorspronkelijke radio is nog aanwezig. Dat, in combinatie met het feit dat er een automatische transmissie aanwezig is, geeft het vermoeden dat deze Rover van iemand op leeftijd is geweest.

Ongetwijfeld heeft dat een rol gespeeld in het zó knap oud worden. Want eerlijk is eerlijk, of het nou je smaak is of niet, dit is een bijzonder knappe 32 jaar oude auto. De kilometerstand van 147.897 km weerspiegelt een vrij rustig bestaan. Toch is het al met al nog geen garantie voor een goede ervaring. Let bijvoorbeeld even extra op de koppakking, dat is een zwak punt. Misschien heeft de vorige eigenaar, die er al na twee maanden afscheid van nam, iets vervelends ontdekt. Voor €3.250 mag het wel gewoon in orde zijn.