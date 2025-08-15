Deze Land Rover is Brits én Zwitsers

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Hoeveel busjes van pakketbezorgers zouden het tot klassieker schoppen? Wij gokken voorzichtig op nul. Die Ducato’s, Sprinters en Movano’s die door je wijk scheuren, zijn vanaf dag één gebutst en hebben in een enkele kilometer ogenschijnlijk meer te lijden dan een normale auto in een heel jaar. De gemiddelde snelheid zal niet ver boven de 10 km/h liggen, de bussen staan meer stil dan ze rijden en van al dat laveren om kinderfietsjes en over stoepranden wordt zelfs de stevigste bus snel oud. Toch staat hier een klassiek pakket’busje’ op je scherm en alleen daarom al is deze Zwitserse Brit bijzonder.

Oude Land Rovers, Nederlanders zijn er dol op. In elke stad en elk dorp tref je wel ergens zo’n bonkig, rudimentair werkpaard aan, vaak nog van ver voordat dit model de naam ‘Defender’ kreeg. Dit is er ook eentje, alleen viel dit exemplaar ons net iets meer op dan normaal. Hoewel de variatie in tientallen jaren Land Rover (Defender) groot was, wijkt deze alsnog af van de norm. De grote, ronde achterlichten zijn bijvoorbeeld ongebruikelijk, net als de afgeronde overgang tussen dak en achterzijde en de ‘om de hoek’ doorgetrokken achterste zijruitjes. De voorruit is veel groter dan gebruikelijk bij een Land Rover Series II en omvat zelfs de balk waar je normaliter ventilatie-openingen aantreft. Wat is hier aan de hand?

Daar hadden wij ook even het internet bij nodig, maar het blijkt te gaan om een voor het Zwitserse postbedrijf gebouwde auto. Dankzij Gallery Aaldering, dat recent een soortgelijke auto verkocht, weten we dat de Land Rover ‘kaal’ werd aangeschaft en door (nog altijd) Zwitserse autogigant Emil Frey werd voorzien van de unieke opbouw. De Land Rovers werden gebruikt voor het bezorgen van pakketjes onder alle (winterse) omstandigheden, wat de keuze voor een vierwielaangedreven terreinbeul verklaart. Buiten de genoemde zaken zijn ook de grote buitenspiegels op de voorschermen een opvallende toevoeging, net als de ‘betimmering’ in traanplaat net boven de achterbumper.

Een benzinemotor zorgt voor de aandrijving, wat de Land Rover anno 2025 ongetwijfeld tot een aantrekkelijker klassieker maakt dan zijn dieselgestookte soortgenoten. Online staan opvallend veel exemplaren met een lage kilometerstand te koop, dus zo’n Zwitsers ‘postbusje’ kan nog vrij maagdelijk zijn ook. In theorie althans, want zo’n afgebeulde pakket-Sprinter heeft immers waarschijnlijk ook een lage kilometerstand…