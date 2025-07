Deze Ford Probe is als een goede wijn - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

De Ford Probe is toch een beetje een ondergesneeuwd hoofdstuk uit de Ford-geschiedenis, maar is het niet eigenlijk een heel leuk ding? Althans, inmiddels wel.

De Ford Probe is per definitie een auto voor fijnproevers. Het is best een leuke auto om te zien, maar ook een relatief onbekende. Onbekend maakte in dit geval vaak ook onbemind en de Probe roept bij velen waarschijnlijk niet veel meer op dan iets als 'oh ja, die had je ook nog'. Onterecht als het daarbij blijft, wellicht, want met het oog op het hedendaagse aanbod van bread and butter-fabrikanten als Ford is zo'n Probe eigenlijk heel leuk.

Een sportief bedoelde coupé met een aalgladde koets, klapkoplampen en een bescheiden V6 erin: deze auto ademt de jaren 90. Dit specifieke exemplaar combineert het met een wat brave lakkleur. Dat is ook juist wel weer leuk, want als je ze al ziet, zijn ze vaak rood of blauw. Dit geeft 'm een wat deftiger tintje.

We hebben het vermoeden dat deze Probe in het echt wel eens net zo netjes kan zijn als de foto's doen vermoeden. Hij is van 2001 tot begin dit jaar bij de vorige eigenaar geweest en heeft pas 174.808 op de teller. Niet gek voor een inmiddels 29 jaar oude auto. De documentatie van de onderhoudshistorie ziet er ook compleet uit en er zit apk op tot februari volgend jaar. Niet gek toch. En dat voor €4.899. Maar ja, als je dat ervoor over hebt, moet je toch al snel iets met de Probe hebben.