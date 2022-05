Ford Probe (1994) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Als je op zoek bent naar een relatief betaalbare sportcoupé, kom je al gauw uit bij een auto uit de jaren '90. Bijvoorbeeld de Toyota Celica die laatst te gast was in de rubriek. Je kunt het ook over een heel andere boeg gooien en gaan voor deze Ford Probe, die wat meer in de vergetelheid is geraakt.

De Probe is niet helemaal een raszuivere Ford. Het model is namelijk ontwikkeld in samenwerking met Mazda. De tweede generatie van de Probe, waar dit exemplaar ook onder valt, staat op het GE-platform van de Japanners. Daarmee vist de Probe dus uit dezelfde genenpoel als de Mazda MX-6 en Xedos 6. Dat betekent ook dat de Probe voorwielaangedreven is. Ford overwoog de Probe zelfs even als opvolger voor de Mustang, maar zette dat plan uiteindelijk niet door. Misschien is dat maar goed ook, want Mustang-liefhebbers hadden waarschijnlijk maar moeilijk kunnen wennen aan de voorwielaangedreven Probe.

Om te zien is de Probe een unieke auto. De achterste zijruiten lijken bijvoorbeeld haast naadloos over te lopen in de zijruit. Deze Probe heeft ook nog eens een schuifdak, waardoor er al helemaal een aardige hoeveelheid licht het interieur binnen komt. Het dak is gespoten in het zwart, terwijl de rest van de auto in een opvallende blauwgroene lak is gespoten. Daarnaast zijn er natuurlijk de klapkoplampen, een gimmick die in de loop van de jaren '90 alweer langzaam op zijn retour was. De Probe was ook in Nederland leverbaar, maar dit exemplaar komt van buiten Europa. Dat geven de 18.2-kentekenplaatjes weg. Met name aan de achterkant is het verschil groot. Bij de Europese Probe zitten de kentekenplaten in de onderkant van de bumper, maar op onder meer de Amerikaanse markt zit de kentekenplaat tussen de achterlichten. Die zijn op de Europese variant optisch met elkaar verbonden door een reflector.

Het interieur van de Probe is een stuk alledaagser dan de buitenkant, met name als je alleen naar de middentunnel en de klokken kijkt. De rode bies die om het dashboard heen loopt en doorgaat in de deuren vormt dan wel weer een speels contrast. Zitten doe je op stoffen stoelen met geïntegreerde hoofdsteunen. Rasechte sportstoelen kun je de zetels niet noemen. De Probe is verder voorzien van zaken als airconditioning, elektrisch bedienbare zijruiten en elektrisch verstelbare spiegels. Onder de kap ligt een 2.5 V6 met 162 pk die gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfbak. Met een gewicht van 1.300 kilo is de Probe geen hele lichte jongen, maar toch is de sprint naar de 100 km/h gepiept in 8,5 seconden en is de Probe pas buiten adem bij 220 km/h.

Dit te koop staande exemplaar is in 2001 naar Nederland gehaald en ging hier sindsdien door de handen van ten minste drie particuliere eigenaren. Eén van hen had de Probe 16 jaar in bezit, wat een verklaring kan vormen voor het feit dat dit exemplaar er nog relatief strak bij staat gezien zijn leeftijd en de kilometerstand van 212.000 kilometer. De prijs valt met €2.495 nog behoorlijk mee voor zo'n zeldzame auto met een zescilinder onder de kap. Welke liefhebber neemt hem over?

