Aan deze Ford Probe zit een vrouwelijk, Nederlands tintje

In een aanval van efficiency laat Ford zijn Mustang voor de jaren 90 ontwikkelen door Mazda. Het resultaat is een slanke, aerodynamische coupé met voorwielaandrijving, die is gebaseerd op de Mazda 626, net als de Mazda MX-6. Er is weinig mis mee, maar zowel binnen als buiten Ford is er veel verontwaardiging dat het merk een volbloed Amerikaans icoon om zeep helpt en vervangt door wat in feite een Japanse auto is. Nog voor de introductie draait Ford het besluit terug: de oude Mustang blijft in productie, de nieuwe voorwielaangedreven versie komt ernaast en krijgt een andere naam: Probe. Nu het geen Mustang meer is gaat de storm snel liggen. De wagen verkoopt zelfs goed, goed genoeg in ieder geval om er een opvolger voor te ontwikkelen.

Het werk daaraan begint rond 1988 onder leiding van Mimi Vandermolen, een in Nederland geboren ontwerper uit Canada. Vandermolen wordt verantwoordelijk voor zowel het interieur als het exterieur van de Probe II en is daarmee de eerste vrouwelijke Design Executive in de auto-industrie. Ze mag dan wel de enige vrouw in een managementpositie zijn, maar Vandermolen past zich niet aan. Integendeel: bij de ontwikkeling van auto’s wordt nauwelijks rekening gehouden met de behoeftes van vrouwen en dat moet maar eens afgelopen zijn.

Voor Vandermolen is het heel eenvoudig: "Als ik het gebruiksgemak voor vrouwen verbeter, wordt het ook voor mannen een betere auto." Ze richt zich niet op typische ‘vrouwendingen’ zoals uitneembare tassen en make-upspiegels, maar op échte verbeteringen. En ze is niet bang om eigenzinnige keuzes te maken. Ze laat haar ontwerpers lange plaknagels dragen om te kunnen voelen hoe lastig het is om daarmee een portier te openen of bepaalde schakelaars te bedienen. Met mannen die dat allemaal maar flauwekul vinden, heeft ze weinig geduld. Ze dreigt ze een korte rok te laten dragen, zodat ze kunnen ervaren hoe het is om daarmee achter uit een driedeurs coupé te stappen. Met haar duidelijke visie en eigengereide karakter zorgt Mimi Vandermolen ervoor dat de Amerikaanse auto-industrie flinke stappen maakt op het gebied van bedieningsgemak en passieve veiligheid. En de Ford Probe II verdient een plaatsje in de autogeschiedenis als de eerste auto die volledig onder verantwoordelijkheid van een - Nederlandse! - vrouw is ontwikkeld.

De Probe is vanaf begin 1993 in de VS te koop. De Europese versie verschijnt pas een jaar later. Dit origineel Nederlandse exemplaar is een vroege Probe II uit april 1994. Het is een tweeliter viercilinder, er was ook een V6. De Probe II houdt het vier jaar vol. Zijn opvolger is de Europese versie van de Mercury Cougar die wij leren kennen als Ford Cougar.