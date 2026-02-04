Heb je onze video met de nieuwe Ferrari 849 Testarossa al gezien? Het ding blijkt één brok spektakel. Als jij echter van mening bent dat een echte Ferrari een V12 en een handbak heeft, hebben we hier een leuk alternatief. Het scheelt bovendien een klap geld …

Collega Roy Kleijwegt zit op de redactie nog steeds na te trillen van zijn rit in de spectaculaire Ferrari 849 Testarossa. De opvolger van de SF90 Stradale doet qua prestaties mee in de hoogste regionen van het Ferrari-aanbod, maar is met zijn V8 en plug-in hybride techniek niet bepaald een traditionele Ferrari. Wie vraagt naar de meest klassieke aandrijfvorm voor een Ferrari, zal bij veel liefhebbers immers iets over een V12 en een handbak te horen krijgen. De handgeschakelde optie is al zo’n 15 jaar dood bij Ferrari, maar zoals altijd biedt de occasionmarkt uitkomst.

Dat is bij Ferrari trouwens wel een riskante onderneming, want een ouder exemplaar is hier zeker niet per definitie betaalbaarder. Zeker de sportiefste modellen stijgen al snel in waarde, maar bij de meer op comfort gerichte GT-modellen is dat vaak anders. De 456, 612 Scaglietti en FF behoren allemaal tot de relatief betaalbare Ferrari’s, al moet je dat ‘relatief’ hier eigenlijk met vette letters schrijven. De goedkoopste Ferrari met een V12 en een handbak die momenteel op AutoWeek.nl te koop staat, is deze prachtige 456. In die tijd was de handgeschakelde bak nog de populairste optie voor dit model. De Ferrari 456 verscheen in 1992 en kreeg in 1997 een facelift. Daarbij verdwenen de ‘kiewen’ boven de klapkoplampen en werd de neus van de auto wat afgerond.

De 456GT van Witmer en Odijk uit Warmond komt uit 1996 en heeft dus nog het oorspronkelijke design. Hij is uitgevoerd in het prachtige donkerblauw dat relatief vaak gekozen werd bij deze auto. Net als die kleur is de 456 heel ingetogen en stijlvol, dus die combinatie werkt wel. Het lichtgrijze interieur levert een mooi contrast op en naast het forse airbagstuur – de charme van de jaren 90 – treffen we het open schakelpatroon van de handgeschakelde zesbak aan. Er direct boven zit een heerlijke reeks analoge metertjes en tellertjes en achter de voorstoelen treffen we nog een achterbankje aan ook. De kilometerstand is met 71.035 zeer schappelijk en voor extra gemoedsrust is er niet alleen een sluitende onderhoudshistorie, maar ook een in 2025 vervangen distributieriem. De prijs van al dat moois: €74.950, een fractie van de minimaal €506.000 die een 849 Testarossa kost.

De goedkoopste Ferrari

De goedkoopste Ferrari is nog altijd meestal een Mondial, een weinig populaire en slecht begrepen sportieveling uit de jaren 80 met een V8 voor de achteras. De voordeligste daarvan kost nog geen 60 mille, maar ook dat is weleens minder geweest. In de onderste regionen van Ferrari-land tref je ook Dino's en dus de genoemde GT-modellen met V12 aan. In grofweg dezelfde prijscategorie zitten de goedkoopste 360 Modena's, maar dat model is ook overduidelijk al aan het stijgen. Nog niet zo heel lang geleden kon je nog wel een 360 treffen voor rond een halve ton, nu moet je eerder rekening houden met het dubbele. Met een soortgelijk prijsverloop kan de koper van de 456 uit dit verhaal trouwens ook rustig rekening houden: goedkoper zal deze inmiddels 30 jaar oude auto waarschijnlijk niet worden.