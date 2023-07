Deze elektrische auto's zijn dit jaar het populairst

Nu de Nederlandse registratiecijfers van nieuwe personenauto's over juni bekend zijn kunnen we de balans voor het eerste halfjaar van 2023 opmaken. Dit zijn tot nu toe de populairste nieuwe elektrische auto's in Nederland, gebaseerd op cijfers die AutoWeek heeft opgevraagd bij de Bovag.

De kalender staat op juli en dus konden we je onlangs vertellen wat in juni in Nederland de populairste merken en nieuwe modellen waren. Nu we de registratiecijfers van juni hebben, kunnen we uitdokteren wat in het eerste halfjaar van 2023 de populairste merken en modellen zijn. We beginnen met de Top 10 van populairste nieuwe elektrische personenauto's. Het zal niemand verbazen dat de Tesla Model Y met enige afstand de elektrische auto is waarvan er in het eerste halfjaar van 2023 de meeste exemplaren zijn geregistreerd.

Tesla Model Y aan kop

De Tesla Model Y was in juni met 1.702 nieuwe registraties de populairste nieuwe auto van Nederland en mag zich dus ook de populairste nieuwe elektrische auto noemen. In de eerste zes maanden van dit jaar wist Tesla maar liefst 6.761 Models Y in ons land te registeren. Daarvan werden er 3.263 in het tweede kwartaal gekentekend. Op plek twee en op geruime afstand vinden we de Peugeot e-208. De elektrische variant van de 208 was in het eerste halfjaar van 2023 goed voor 3.576 gekentekende exemplaren. In totaal zijn er dit jaar al 5.990 nieuwe 208's geregistreerd. Dat betekent dat 59,7 procent van alle in Nederland gekentekende 208's het afgelopen halfjaar een e-208 was. De Volvo XC40 Recharge Electric staat met 3.523 registraties in het eerste halfjaar op plek drie. In totaal zijn er dit jaar 4.992 nieuwe XC40's geleverd. Bijna 71 procent van alle in de eerste zes maanden van dit jaar gekentekende Volvo's XC40 had dus een elektrische aandrijflijn.

De rest van de Top 10 bestaat uit the usual suspects. De registratieteller van de Renault Megane E-Tech staat over het eerste halfjaar op 2.292 exemplaren en is daarmee goed voor een vierde plek, gevolgd door de Volkswagen ID4 op plek vijf met 2.248 registraties. In het eerste halfjaar van 2022 waren dit er nog slechts 893. Van de Skoda Enyaq iV zijn dit jaar tot op heden 2.159 stuks geregistreerd. Dat levert de elektrische Tsjech een zesde plek op. In het eerste halfjaar van 2022 waren dat er aanzienlijk meer (2.700 stuks). De Tesla Model 3 is ook aanwezig in de Top 10 van populairste elektrische modellen en staat met 2.132 exemplaren op plek zeven. In het eerste halfjaar van vorig jaar waren dit er slechts 368.

De achtste plek is voor een zustermodel van de elektrische Peugeot e-208. Op positie acht vinden we met 1.954 registraties in het eerste halfjaar van 2023 namelijk de Opel Corsa Electric. In totaal zijn er in de eerste zes maanden van dit jaar 4.699 Opels Corsa gekentekend. Dat betekent dat net geen 42 procent van alle dit jaar geregistreerde Opels Corsa een elektrische Corsa Electric was. De Volkswagen ID3 staat met 1.952 gekentekende exemplaren in het eerste half jaar van 2023 op plek 9. De elektrische variant van de Kia Niro sluit de Top 10 met 1.725 gekentekende exemplaren af. In totaal zijn er 3.317 Niro's geregistreerd in het eerste halfjaar van 2023. Daarvan had dus ruim de helft (52 procent) een elektrische aandrijflijn.

Populairste nieuwe elektrische auto's (eerste halfjaar 2023)

Merk Model Aantal 1 Tesla Model Y 6.761 2 Peugeot e-208 3.576 3 Volvo XC40 Recharge Electric 3.523 4 Renault Megane E-Tech 2.292 5 Volkswagen ID4 2.248 6 Skoda Enyaq iV 2.159 7 Tesla Model 3 2.132 8 Opel Corsa Electric 1.954 9 Volkswagen ID3 1.952 10 Kia Niro EV 1.725

Populairste elektrische auto's in Nederland, juni 2023

Merk Model Aantal 1 Tesla Model Y 1.778 2 Peugeot e-208 1.166 3 Tesla Model 3 860 4 Skoda Enyaq iV 588 5 MG ZS EV 541 6 MG 4 497 7 Volkswagen ID4 497 8 Volkswagen ID3 429 9 Opel Corsa Electric 427 10 BMW i4 424

Audi, BMW en Mercedes-Benz

Audi zag de registratiecijfers van zijn e-tron modellen afnemen, met uitzondering die van de nu Q8 e-tron geheten SUV's. Daarvan zijn in het eerste halfjaar 550 stuks gekentekend (eerste halfjaar 2022: 394 stuks). Van de E-tron GT werden met 54 exemplaren 34 stuks minder op kenteken gezet dan in het eerste halfjaar van 2022. De Q4 e-tron was met 1.464 registraties ook iets minder populair dan vorig jaar (1.527 stuks). De elektrische modellen van BMW scoorden over het algemeen juist beter dan in het eerste halfjaar van 2022. Van de i4 zijn 1.619 exemplaren gekentekend, ruim driemaal zoveel als in het eerste halfjaar van 2022 (552 stuks). Van de i7 zijn 96 stuks geregistreerd en van de nieuwe iX1 1.360 exemplaren. Ook van de iX3 zijn meer exemplaren op gekentekend, al is de groei hier kleiner. In het eerste halfjaar van 2023 ging het om 907 exemplaren. In diezelfde periode vorig jaar noteerde de auto 884 registraties achter zijn naam. De EQ-modellen van Mercedes-Benz doen het vrijwel allemaal beter dan vorig jaar, met uitzondering van de EQS (139 stuks in 2023 versus 223 in 2022) en de EQV (85 stuks versus 92 exemplaren). De grootste winst was voor de EQE, daarvan werden met 395 exemplaren ruim tweemaal zoveel auto's gekentekend als in het eerste halfjaar van 2022.

Chinese EV's

BYD riep bij de introductie van de Atto 3 al dat deze elektrische cross-over voorlopig zijn belangrijkste model zou worden. Daar lijkt geen woord aan gelogen. In het eerste halfjaar van 2023 zijn 557 exemplaren geregistreerd terwijl zowel de Han als de Tan slechts 14 stuks achter hun naam noteerden. Het net zo Chinese Hongqi zette in het eerste halfjaar 31 exemplaren van de E-HS9 op kenteken. We blijven even bij de Chinese merken. De aantrekkelijk geprijsde MG 4 Electric was afgelopen zes maanden goed voor 1.122 registraties. Daarvan zijn er bijna 500 in juni gekentekend. Elektrische stationwagon MG 5 schopte het tot 544 registraties, de ZS EV tot 1.048 stuks en topmodel Marvel R tot 105. De Nio ET5, ET7 en EL7 waren goed voor achtereenvolgens 36, 24 en 31 registraties. Hard loopt Nio dus nog niet. Juni was de eerste maand waarin de Smart #1 werd uitgeleverd. 11 stuks gingen langs de RDW. Xpeng heeft geen enkele P7 weten te registeren, wél kreeg nog één P5 een Nederlandse kentekenregistratie.

Honda e en Jaguar I-Pace nauwelijks zichtbaar

Ook de elektrische Cupra Born deed het met 434 stuks in het eerste halfjaar minder goed dan in diezelfde periode vorig jaar (665 exemplaren). Hetzelfde geldt voor de Ford Mustang Mach-E, daarvan liepen de registraties terug van 426 stuks in het eerste half jaar van 2022 tot 186 exemplaren in de eerste zes maanden van dit jaar. De Dacia Spring legt het Roemeense merk met 832 registraties in het eerste half jaar juist geen windeieren. En de Honda e? Die is met tot nu toe 4 registraties behoorlijk onzichtbaar. De Jaguar I-Pace speelt een vergelijkbare rol in de marge. Daarvan zijn dit jaar slechts 5 stuks gekentekend.

Koreaanse EV-kracht, Tesla Model S en Model X blijven achter

Hyundai doet zoals verwacht behoorlijk goede zaken met de Ioniq 5. Van die EV werden 1.379 exemplaren geregistreerd. In het eerste halfjaar van 2022 waren dit er 670. De Hyundai Ioniq 6 heeft al 542 keer een kentekenbewijs ontvangen. De EV6 van zustermerk Kia scoorde in het eerste halfjaar met 1.415 registraties ongeveer hetzelfde als in diezelfde periode vorig jaar (1.421 stuks). Het aantal exemplaren van de Tesla Model S (160) en Model X (159) dat dit jaar is geregistreerd verbleekt bij dat van hun jongere, compactere broertjes. De Volkswagen ID5 en ID Buzz leverden achtereenvolgens 385 en 210 registraties op. De Volvo C40 hield het bij 1.093 gekentekende exemplaren voor gezien.

Nieuwkomer Lexus RZ wordt pas sinds juni geleverd en schopte het in die maand tot een bescheiden 27 registraties. Elektrische top-SUV Lotus Eletre is 11 keer op kenteken gezet en van de Lucid Air zijn 16 stuks geregistreerd. De Nissan Ariya leverde in juni 38 registraties op, wat het totaal dit jaar op 268 stuks brengt. De Polestar 2 haalde op één exemplaar na de 1.000 registraties niet in het eerste halfjaar. Porsches Taycan is met tot nu toe 453 registraties relatief onverminderd populair. Aan de andere kant van het EV-spectrum opereert de Renault Zoe. Die oudgediende wist nog een bepaald niet verkeerde 454 registraties binnen te harken. De Subaru Solterra hield het in het eerste halfjaar op een bescheiden 30 stuks, maar daarmee was het wel mooi de best verkochte Subaru in ons land. Technisch zustermodel Toyota bZ4X deed het met 283 registraties de afgelopen zes maanden een stuk beter.