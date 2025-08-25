In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Wie nu nog een Citroën ZX koopt, is ongetwijfeld een liefhebber. Dat was de vorige eigenaar van deze ZX ook, al is de liefde wellicht een beetje doorgeslagen.

De Citroën ZX is nooit de meest uitgesproken creatie geweest van Citroën, om maar een understatement te gebruiken. Toch zijn er ook voor de ZX wel liefhebbers te vinden, al is het alleen al om het feit dat het inmiddels een zeldzame verschijning is in ons land. Zeker pre-facelift ZX'en zie je amper nog. Zo'n feest is het ook vandaag niet, want hier hebben we er eentje uit 1996 te pakken.

Dat het een wat 'late' ZX is, zie je onder meer aan het grilletje. Eerder was de neus van de Citroën ZX daar nog dicht. Het is bovendien een ZX die een stuk minder ingetogen voor de dag komt dan veel exemplaren die hier ooit rondreden. Met zijn meegespoten sportbumpers, chromen sierstrips en sportieve wieltjes is het een redelijk uitbundige ZX. We spotten hier en daar ook wel wat aankleding die er niet af-fabriek op zat. Dan hebben we het niet alleen over de bonte verzameling stickers.

Het moet je smaak zijn, maar het lijkt ons een goed idee om de ZX ietsje terug te brengen naar een wat ingetogener staat. In de basis lijkt het namelijk ook nog wel echt een knap exemplaar en de kilometerstand van slechts 159.521 is ook bepaald niet gek. De vorige eigenaar deed er bijna zeven jaar mee, ga jij dat overtreffen? Voor €1.895 mag de ZX mee naar huis.